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Dix ans après la tragédie qui a marqué les esprits, la Direction générale de la Sécurité routière (DGSR) a posé un acte symbolique fort le 14 novembre 2026 à Messeng, dans le département du Komo-Kango. Au cours d’une cérémonie empreinte d’émotion, les autorités ont officiellement dévoilé un panneau commémoratif pour saluer la mémoire des victimes du terrible accident de la circulation survenu le 6 août 2016, un drame qui avait fauché la vie d’une vingtaine de personnes.

C’est en présence du secrétaire général adjoint du ministère des Transports, Jean-Brice Nzoutsi, représentant le ministre d’État empêché, que s’est tenu hommage qui revêt une dimension résolument pédagogique et préventive face à l’insécurité routière. En effet, le directeur général de la Sécurité routière, le colonel Jean-Baptiste Mayombo, a tenu à souligner la nécessité de transformer la douleur du passé en une prise de conscience collective durable. De ce fait, cet édifice mémoriel a été pensé comme un rappel permanent, directement implanté sur l’axe routier, afin d’interpeller quotidiennement les usagers sur les conséquences irréversibles des imprudences et des comportements à risque au volant.

Un appel vibrant à la responsabilité individuelle

Par ailleurs, le directeur général de la sécurité routière a martelé un message sans équivoque à l’attention des automobilistes. « Ce panneau est un appel à la responsabilité des conducteurs. La vitesse ne mène nulle part. Ensemble, faisons de nos routes des espaces de vie et non de mort » a-t-il insisté. Afin de marquer cet élan de solidarité et de mémoire, la célébration d’une messe de recueillement s’est déroulée à l’église catholique de Kango, permettant ainsi aux proches et aux autorités de s’unir dans la prière pour le repos des âmes disparues.

Notons que cette double action commémorative et citoyenne s’inscrit pleinement dans le cadre de la Journée africaine de la sécurité routière et de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, instituée par les Nations unies en 2005. À travers cette démarche de proximité, la DGSR réaffirme ainsi sa ferme volonté de renforcer la sensibilisation des conducteurs au strict respect du Code de la route, dans l’optique de réduire durablement la mortalité sur les différents axes routiers du Gabon.