Affaire Tupac : Duane « Keffe D » Davis condamné à 40 ans de prison

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L’ancien chef de gang Duane « Keffe D » Davis, 63 ans, a été condamné à 40 ans de prison pour avoir orchestré le meurtre du rappeur Tupac Shakur, tué le 7 septembre 1996 à Las Vegas (États-Unis). Un dénouement judiciaire qui n’a pas plu au mis en cause qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ferait appel.

En septembre, un jury populaire avait reconnu Davis coupable d’un chef d’accusation, c’est-à-dire une infraction précise reprochée à l’accusé. Il s’agissait du meurtre avec arme mortelle. C’est la première condamnation dans cette affaire restée non résolue pendant près de 30 ans. L’accusation a soutenu que Davis n’a pas tiré lui-même, mais qu’il était le commanditaire.

Keffe D au gnouf pour le reste de sa vie !

L’accusation a affirmé qu’il a fourni l’arme à son neveu, Orlando Anderson, qui a ouvert le feu depuis une Cadillac blanche. Anderson est mort en 1998 dans une fusillade sans lien avec ce dossier, après avoir toujours nié toute implication. L’élément de preuve principal tient aux propres déclarations de Davis.

En 2008, lors d’un interrogatoire secret, Keffe D avait lui-même révélé son rôle dans la mort de Tupac, en échange d’une immunité, c’est-à-dire la promesse de ne pas être poursuivi. Il a ensuite détaillé les faits dans ses mémoires de 2019, « Compton Street Legend », et dans plusieurs interviews. Ces aveux publics ont rendu l’accord caduc, donc sans effet juridique.

Seulement un juge a autorisé l’utilisation de l’interrogatoire de 2008 lors du procès. La défense a plaidé que ces propos relevaient de la fiction, de la bravade et de l’exagération pour vendre des livres. Le jury ne l’a pas suivie. Davis peut désormais exercer un recours en appel. Il devra demander à une juridiction supérieure de réexaminer la décision. Pour l’instant, les 40 ans de détention lui tendent les bras.