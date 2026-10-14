A La UneDerniers articlesPeople

Affaire Tupac : Duane « Keffe D » Davis condamné à 40 ans de prison

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 14 octobre 2026 à 9h41min
1 575 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
Keefe D lors de son procès sur la mort de 2pac © D.R.
Ecouter l'article

L’ancien chef de gang Duane « Keffe D » Davis, 63 ans, a été condamné à 40 ans de prison pour avoir orchestré le meurtre du rappeur Tupac Shakur, tué le 7 septembre 1996 à Las Vegas (États-Unis). Un dénouement judiciaire qui n’a pas plu au mis en cause qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ferait appel.

En septembre, un jury populaire avait reconnu Davis coupable d’un chef d’accusation, c’est-à-dire une infraction précise reprochée à l’accusé. Il s’agissait du meurtre avec arme mortelle. C’est la première condamnation dans cette affaire restée non résolue pendant près de 30 ans. L’accusation a soutenu que Davis n’a pas tiré lui-même, mais qu’il était le commanditaire.

Keffe D au gnouf pour le reste de sa vie !

L’accusation a affirmé qu’il a fourni l’arme à son neveu, Orlando Anderson, qui a ouvert le feu depuis une Cadillac blanche. Anderson est mort en 1998 dans une fusillade sans lien avec ce dossier, après avoir toujours nié toute implication. L’élément de preuve principal tient aux propres déclarations de Davis. 

Canal_octobre

En 2008, lors d’un interrogatoire secret, Keffe D avait lui-même révélé son rôle dans la mort de Tupac, en échange d’une immunité, c’est-à-dire la promesse de ne pas être poursuivi. Il a ensuite détaillé les faits dans ses mémoires de 2019, « Compton Street Legend », et dans plusieurs interviews. Ces aveux publics ont rendu l’accord caduc, donc sans effet juridique. 

Seulement un juge a autorisé l’utilisation de l’interrogatoire de 2008 lors du procès. La défense a plaidé que ces propos relevaient de la fiction, de la bravade et de l’exagération pour vendre des livres. Le jury ne l’a pas suivie. Davis peut désormais exercer un recours en appel. Il devra demander à une juridiction supérieure de réexaminer la décision. Pour l’instant, les 40 ans de détention lui tendent les bras. 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 14 octobre 2026 à 9h41min
1 575 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : Ntoutoume Ayi propose de basculer la retraite des politiques vers la capitalisation

14 octobre 2026 à 9h56min

Gildas Ndong Nang : «La répartition des droits d’auteur était faite de façon équitable entre tous les acteurs»

14 octobre 2026 à 9h56min

Gabon : Mborantsuo retrace les négociations constitutionnelles de la sortie du monopartisme

14 octobre 2026 à 7h51min

Intelligence artificielle : le Gabon sur le podium africain des pays les plus utilisateurs

14 octobre 2026 à 7h26min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page