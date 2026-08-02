Gambie : Oligui Nguema explore des pistes de coopération dans l’enseignement supérieur et la santé

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En visite d’État en Gambie, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est rendu ce samedi sur le campus de Faraba de l’Université de Gambie et au Centre national de traitement des urgences de Farato. Deux visites à forte dimension opérationnelle qui pourraient déboucher sur un renforcement de la coopération entre Libreville et Banjul dans la formation universitaire, la recherche scientifique et la santé publique.

La visite d’État du président Brice Clotaire Oligui Nguema en Gambie ne se limite pas aux échanges diplomatiques. Le chef de l’État gabonais a consacré une partie de son séjour à la découverte d’infrastructures universitaires et sanitaires susceptibles d’inspirer de nouvelles coopérations entre les deux pays.

Guidé par le ministre gambien de la Santé, le président de la République s’est notamment rendu sur le campus de Faraba de l’Université de Gambie, présenté comme l’un des pôles académiques de référence du pays.

Des opportunités de formation pour les étudiants gabonais

Sur place, Brice Clotaire Oligui Nguema a découvert les infrastructures dédiées à la formation et à la recherche, avec une attention particulière portée à la bibliothèque universitaire. Les responsables de l’établissement ont, à cette occasion, exprimé leur disponibilité à accueillir des étudiants gabonais.

Selon la présidence de la République, « cette perspective ouvre la voie à des échanges universitaires, à des programmes de mobilité académique et au partage d’expertises ». Une orientation qui, si elle est formalisée par des accords précis, pourrait offrir de nouvelles possibilités de formation aux étudiants et chercheurs gabonais. L’enjeu sera désormais de traduire cette disponibilité en mécanismes concrets : conventions entre établissements, équivalences académiques, mobilité des enseignants et étudiants ou encore programmes conjoints de recherche.

La santé publique au cœur de la coopération

Le chef de l’État s’est ensuite rendu au Centre national de traitement des urgences de Farato, une infrastructure sanitaire dotée d’équipements spécialisés, notamment dans le diagnostic des pathologies du sang et la prise en charge des patients en soins intensifs.

La visite a également permis à la délégation gabonaise de s’intéresser à l’expérience acquise par cet établissement dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Un retour d’expérience susceptible d’alimenter la réflexion menée au Gabon sur la médecine d’urgence, la biologie médicale et la capacité de réponse aux crises sanitaires.

Du partage d’expérience aux réalisations concrètes

Cette séquence intervient alors que le Gabon cherche à améliorer simultanément son système universitaire et son offre de soins. Dans ces deux secteurs, les besoins restent importants, tant en matière d’infrastructures que de formation des personnels et de disponibilité des équipements.

La coopération avec la Gambie pourrait donc constituer une piste supplémentaire, à condition que les enseignements tirés de ces visites soient suivis de programmes identifiables, financés et évaluables.

En mettant l’enseignement supérieur et la santé au programme de sa visite d’État, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme en tout cas la place accordée au capital humain dans son projet de transformation du Gabon. Après le temps de l’observation et du partage d’expériences viendra désormais celui, déterminant, de leur traduction concrète au bénéfice des populations.