Owendo : lancement des travaux du nouveau marché municipal

Ecouter l'article

Un an après le déguerpissement des occupants du site situé au carrefour SNI, dans le premier arrondissement d’Owendo, le projet de construction du futur marché municipal est désormais une réalité. Les travaux, entamés depuis le mois de mars 2026, progressent conformément au calendrier établi. Selon un reportage de l’Agence gabonaise de presse (AGP) diffusé le 31 juillet 2026, cette infrastructure ambitionne d’offrir aux commerçants et aux usagers un espace moderne, sécurisé et mieux adapté aux exigences du commerce urbain.

Ce futur marché sera érigé sur une superficie d’environ 23 000 mètres carrés. Selon Ben Salah Adnen, chef de projet, l’ouvrage comprendra plusieurs composantes destinées à améliorer les conditions d’exercice des activités commerciales. Il accueillera notamment 480 étals pour les vendeurs, 16 magasins au rez-de-chaussée et 44 autres à l’étage, le tout organisé autour d’un patio central couvert d’une verrière favorisant la ventilation naturelle et l’éclairage. Par ailleurs, des bâtiments annexes viendront compléter l’ensemble avec des toilettes publiques, une infirmerie ainsi qu’un poste de police municipale chargé de veiller au bon déroulement des activités et à la sécurité des lieux.

Un chantier appelé à transformer le paysage commercial d’Owendo

Par ailleurs, les responsables du projet se montrent confiants quant au respect des délais de réalisation. Lancé officiellement le 3 mars 2026, le chantier s’étendra sur une durée de 26 mois, avec une livraison annoncée pour le 28 mai 2028. Les équipes techniques assurent que les travaux évoluent dans de bonnes conditions et que toutes les dispositions sont prises pour garantir la qualité de l’infrastructure. Cette rigueur témoigne de la volonté des autorités de doter la commune d’un équipement répondant aux standards d’un marché moderne.

Enfin, près d’une centaine de personnes participent actuellement à la réalisation de cet ouvrage, dont une majorité de travailleurs gabonais. Ce choix de privilégier la main-d’œuvre locale contribue également à la création d’emplois et au développement économique de la commune. À terme, ce nouveau marché devrait améliorer les conditions de travail des commerçants tout en offrant aux consommateurs un cadre d’approvisionnement plus sûr, plus fonctionnel et plus attractif. Ainsi, cette infrastructure est appelée à transformer durablement le visage du premier arrondissement d’Owendo et à accompagner les ambitions de modernisation de la commune.