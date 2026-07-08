Panthères du Gabon : le retour d’Alain Giresse pour piloter la DTN ?

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Seize ans après son départ du banc des Panthères, Alain Giresse s’apprête à faire son grand retour en terre gabonaise. Selon les informations dévoilées par le média spécialisé Afrik Foot, l’ancien international français de 73 ans devrait poser ses valises à Libreville dans les toutes prochaines semaines. Cette fois, le défi qui l’attend se jouera hors des lignes de touche : l’ex-sélectionneur est pressenti pour endosser un rôle central au sein de la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot).

Libre de tout engagement depuis la fin de son aventure à la tête de la sélection du Kosovo en 2023, le champion d’Europe 1984 n’arrive pas en terrain inconnu. Entre 2006 et 2010, il avait marqué de son empreinte le football national. Au-delà du volet purement sportif, Giresse a toujours conservé des attaches profondes et de solides amitiés au Gabon. Le timing de ce retour doit d’ailleurs beaucoup à ses connexions locales.

L’actuel ministre des Sports, Paul Kessany, nommé en janvier dernier, n’est autre que son ancien capitaine chez les Panthères. Restés très proches, les deux hommes ont maintenu le fil du dialogue, facilitant ainsi les discussions pour l’encadrement technique du football national.

L’urgence du chantier de l’équipe nationale

L’officialisation attendue de l’ancien membre du « carré magique » des Bleus devrait agir comme un accélérateur pour le second dossier brûlant de la fédération : la nomination du futur sélectionneur. Les instances dirigeantes se trouvent engagées dans une véritable course contre la montre. Après le limogeage de Thierry Mouyouma, consécutif à une campagne de CAN 2025 particulièrement douloureuse au Maroc, l’intérim assuré par Anicet Yala lors des FIFA Séries en Ouzbékistan n’a constitué qu’une transition temporaire.

Bien que la Fegafoot ait reçu plus de six cents candidatures au printemps dernier, la quête du profil idéal s’est avérée complexe. La short-list initiale — qui comprenait Landry Chauvin, Luis Boa Morte et Anthony da Silva (finalement engagé par le Mali) — n’a pas pleinement convaincu le chef de l’État et le ministre des Sports, tous deux très investis dans la restructuration des Panthères.

Sauf contretemps, le dénouement est espéré pour le mois d’août. Il y a urgence : dès septembre, le Gabon entamera les qualifications pour la CAN 2027 au sein d’un groupe relevé comprenant le Maroc, le Lesotho et le Niger. Les Panthères débuteront d’ailleurs leur parcours par un déplacement périlleux face aux Lions de l’Atlas.