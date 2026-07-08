Moanda : une femme de 57 ans retrouvée morte à la cité Ekayi

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Le corps sans vie de Madeleine Awassi, Gabonaise de 57 ans, a été découvert dans la nuit du 6 juillet 2026 à la cité Ekayi, dans la commune de Moanda. Selon les premières constatations médicales, la défunte aurait succombé à une cirrhose aiguë du foie. Une enquête de routine a été diligentée afin d’écarter toute piste criminelle.

Macabre découverte à Moanda, dans le département de la Lébombi-Léyou. Dans la nuit du 6 juillet, aux environs de 23 heures, le corps sans vie de Madeleine Awassi, retraitée, célibataire et mère de neuf enfants, a été retrouvé à la cité Ekayi.

Selon les premiers éléments, la quinquagénaire aurait abondamment vomi du sang avant son décès, un symptôme pouvant être associé à une complication sévère d’une maladie hépatique. Les premières constatations médicales évoquent une cirrhose aiguë du foie.

La gendarmerie dépêchée sur les lieux

Informé de la situation, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Franceville a ordonné les diligences nécessaires. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Moanda se sont rapidement rendus sur place afin de procéder aux constatations d’usage et de vérifier qu’aucun élément ne permettait de suspecter une cause criminelle.

À l’issue des opérations, la dépouille de Madeleine Awassi a été transférée dans une maison de pompes funèbres à Franceville, dans l’attente de l’organisation des obsèques.

Un drame qui rappelle l’urgence du suivi médical

Au-delà du choc suscité par cette disparition, ce décès rappelle l’importance d’une prise en charge précoce des maladies du foie. Lorsqu’elles ne sont pas diagnostiquées ou traitées à temps, certaines complications peuvent rapidement devenir fatales.