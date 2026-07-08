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UBA : Emmanuel Nnorom prend les commandes du conseil d’administration après douze ans de présidence de Tony Elumelu

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 11h57min
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Emmanuel Nnorom et Tony Elumelu © TonyOElumelu/X
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Après douze années à la tête du conseil d’administration de United Bank for Africa (UBA), l’homme d’affaires nigérian Tony O. Elumelu passera le relais le 21 août 2026 à Emmanuel N. Nnorom. Cette transition, conforme aux règles de gouvernance imposées par la Banque centrale du Nigeria, ouvre un nouveau chapitre pour l’un des plus importants groupes bancaires panafricains, présent dans une vingtaine de pays, dont le Gabon.

United Bank for Africa (UBA) amorce une nouvelle étape de son histoire. Le groupe bancaire panafricain a annoncé la nomination d’Emmanuel N. Nnorom à la présidence de son conseil d’administration, en remplacement de Tony O. Elumelu, figure emblématique de la finance africaine.

Le changement prendra effet le 21 août 2026, date à laquelle Tony Elumelu quittera officiellement ses fonctions après avoir atteint la durée maximale de mandat fixée à douze ans pour les administrateurs non exécutifs par la Banque centrale du Nigeria.

Une succession dans le respect des règles de gouvernance

Cette transition illustre l’application des principes de gouvernance qui encadrent les établissements bancaires nigérians. À la tête du conseil d’administration depuis douze ans, Tony Elumelu aura accompagné l’expansion de UBA sur le continent africain, consolidant la présence du groupe dans une vingtaine de pays ainsi que sur plusieurs marchés internationaux.

Sous son impulsion, la banque a renforcé son positionnement comme l’un des principaux groupes financiers africains, tout en développant des solutions numériques et en élargissant son offre destinée aux particuliers, aux entreprises et aux investisseurs.

Emmanuel Nnorom, un banquier expérimenté

Son successeur, Emmanuel N. Nnorom, dispose de plus de quarante années d’expérience dans les secteurs de la banque, de la finance et de l’audit. Sa nomination s’inscrit dans une volonté de continuité, avec l’ambition de poursuivre la stratégie de croissance, de transformation et d’innovation engagée par le groupe.

Dans un environnement bancaire marqué par l’accélération de la digitalisation, les nouvelles exigences réglementaires et le renforcement de la concurrence, le nouveau président du conseil d’administration aura pour mission de consolider les acquis tout en accompagnant les ambitions continentales de l’établissement.

Tony Elumelu, une figure majeure du secteur privé africain

Si Tony Elumelu quitte la présidence du conseil d’administration de UBA, il demeure à la tête de Heirs Holdings, son groupe d’investissement, et poursuivra ses activités philanthropiques à travers la Tony Elumelu Foundation, reconnue pour son soutien à l’entrepreneuriat africain.

Pour UBA, cette succession marque ainsi le passage de témoin entre deux dirigeants expérimentés, dans le respect des règles de gouvernance, avec l’objectif de préserver la dynamique de développement d’un groupe bancaire devenu un acteur incontournable du paysage financier africain.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 11h57min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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