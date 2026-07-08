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Gabon : Le MGG tend la main aux 33 partis menacés de dissolution

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 15h02min
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Au centre le président du MGG Christian Mermance N’nang © D.R.
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Alors que l’échiquier politique gabonais traverse une phase de restructuration, le Mouvement pour la Grandeur du Gabon (MGG) choisit l’offensive et l’ouverture. Dans le cadre de la mise en conformité des partis exigée par la loi n°016/2025, son président, Christian Mermance N’nang Nsome, vient de lancer un appel vibrant au rassemblement. Sa cible ? Les 33 formations politiques n’ayant pas réussi à déposer leur dossier auprès du ministère de l’Intérieur dans le temps imparti.

Cet appel, relayé par l’Agence Gabonaise de Presse, intervient après une période particulièrement tourmentée pour le leader du MGG. Ce dernier est en effet revenu sur son arrestation survenue le 13 novembre 2025, un épisode qu’il qualifie sans détour d’« illégale et injuste ».

Pourtant, loin d’avoir affaibli le mouvement, cette épreuve semble avoir renforcé sa détermination. Christian Mermance N’nang Nsome affiche une sérénité totale quant à l’avenir institutionnel de sa formation. Dénonçant des « tentatives de déstabilisation, d’instrumentalisation et d’ingérence », il assure que le dossier de conformité de son parti est irréprochable et s’attend légitimement à une issue favorable de la part des autorités.

Le projet d’un tripartisme gabonais

Dépassant le simple cadre de sa propre survie administrative, le MGG voit plus grand. Le président du mouvement invite « obséquieusement » les formations hors délais, ainsi que celles menacées d’une dissolution pure et simple, à fusionner avec ses équipes.

Derrière cette main tendue se cache une ambition stratégique claire : structurer le paysage politique national autour d’un tripartisme fort. Pour le leader du MGG, les formalités administratives ne sont qu’une étape. Le véritable enjeu réside dans la construction d’une nation souveraine, portée par des citoyens engagés.

Cap sur la mouvance présidentielle

Revendiquant son ancrage au sein de la mouvance présidentielle, le chef du MGG rappelle les deux piliers de son projet : « Adapter le Gabon aux besoins du peuple » et « Faire des Gabonais de vrais patriotes engagés ». Selon lui, c’est cette ligne idéologique qui garantira l’indépendance et le développement du pays. Un combat à long terme que le parti compte bien mener sous sa devise : « Valeurs et Vérités : jusqu’à la Victoire. »

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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