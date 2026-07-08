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Gabon : la DGCCRF saisit plus de 1000 sachets de liqueur «Strong Gin»

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 16h11min
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Une vue de la marchandise saisie par la DGCCRF © D.R.
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La lutte contre la prolifération des boissons fortement alcoolisées et non conformes vient de franchir un nouveau cap. Dans le cadre d’une vaste campagne de contrôle menée sur le terrain, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mis la main sur une cargaison illicite monumentale. Ce coup de filet a permis de retirer du circuit commercial un important stock de  « Strong Gin », évitant ainsi un véritable risque sanitaire pour la population.

En effet, c’est pas moins de 1 022 cartons, renfermant chacun 240 sachets de ce gin frelaté, qui ont été interceptés par les contrôleurs. Face au danger immédiat que représentent ces produits pour la santé publique, l’administration n’a pas tremblé. La marchandise a été immédiatement saisie et retirée des rayons, coupant court à sa distribution.

Élise Ntsame Obame, directrice générale de la DGCCRF, ne cache pas son inquiétude face aux volumes découverts, mais réaffirme la fermeté de son institution : « Nous avons découvert un gros stock. On parle ici de 1 022 cartons. Cela vous montre à quel point les volumes sont énormes pour un produit qui se vend à seulement 300 ou 400 francs le sachet », a-t-elle alerté. Pour la directrice, l’urgence commandait une réponse radicale : « La première mesure, c’est de retirer tout ça du marché et de procéder à la destruction, on ne peut pas faire autrement. », a-t-elle indiqué. 

Protéger les populations les plus vulnérables

Aujourd’hui entreposés en lieu sûr et placés sous scellés, ces milliers de sachets sont condamnés à la destruction et ne réintégreront jamais les circuits de consommation. Cependant, pour la DGCCRF, cette saisie n’est pas une fin en soi, mais le point de départ d’une vigilance accrue. Ces alcools bon marché ciblent en effet trop souvent les populations les plus fragiles et les jeunes.

« Nous allons maintenir la surveillance au niveau du marché parce qu’il n’y a que ça à faire, vraiment sans relâche », a martelé Élise Ntsame Obame. La direction générale prévient d’ailleurs que les contrôles vont s’intensifier sur l’ensemble du territoire national. L’objectif affiché est clair : traquer les opérateurs hors-la-loi, assainir le marché des boissons fortement alcoolisées et dresser un rempart durable pour protéger la santé des consommateurs.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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