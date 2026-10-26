BBS : une rentrée académique 2026-2027 sous le signe de l’excellence

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BGFI Business School (BBS) a officiellement lancé son année académique 2026-2027, vendredi 23 octobre 2026, à l’occasion d’une conférence de rentrée organisée à son campus de Libreville. Cette cérémonie a réuni étudiants, enseignants, personnel administratif et partenaires autour d’une ambition commune, celle de promouvoir l’excellence académique, encourager la réussite et renforcer les valeurs indispensables à la formation des futurs professionnels. La présence de Henri-Claude Oyima, président-directeur général du Groupe BGFIBank et président du conseil d’administration de BBS, a marqué cet événement.

Moment fort de cette rentrée, la distinction des « Cracks de l’année académique 2025-2026 » a mis à l’honneur les étudiants les plus performants. Cette reconnaissance célèbre leurs résultats, leur engagement et leur capacité à répondre aux exigences de l’enseignement supérieur. Cette initiative valorise le mérite et encourage l’ensemble des apprenants à maintenir un niveau d’exigence élevé. Elle traduit également la volonté de BBS d’installer une culture de la performance, fondée sur le travail, la persévérance et la recherche constante de résultats.

Responsabilité, rigueur et ambition

Lors de la conférence inaugurale, Henri-Claude Oyima a adressé un message aux étudiants, les invitant à cultiver la responsabilité, la discipline, la rigueur et l’intégrité. Pour le président-directeur général du Groupe BGFIBank, ces principes constituent des repères essentiels pour construire des parcours professionnels solides et contribuer au développement du Gabon. De son côté, le directeur général de BBS, le professeur Pamphile Mezui-Mbeng, a souhaité la bienvenue aux apprenants et réaffirmé la vocation de l’établissement : former des leaders et des décideurs capables de répondre aux défis économiques et professionnels.

Cette rentrée académique ouvre ainsi une nouvelle étape pour BBS, portée par l’innovation, l’excellence et une ouverture renforcée sur le monde professionnel. À travers ses orientations pédagogiques et la valorisation du mérite, l’institution entend préparer des diplômés compétents, responsables et aptes à accompagner les transformations du pays. L’année 2026-2027 s’annonce donc comme une période d’engagement et d’ambition, où chaque étudiant est appelé à devenir acteur de sa réussite et du développement national.