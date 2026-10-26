Gabon : le PDG fixe son 13e congrès aux 27, 28 et 29 novembre sur fond de divisions internes

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Le Parti démocratique gabonais (PDG) a officiellement engagé les préparatifs de son 13e congrès ordinaire, prévu les 27, 28 et 29 novembre 2026. Réunis le jeudi 22 octobre au siège du parti, au quartier Louis à Libreville, sous la présidence de Blaise Louembe, les membres du Conseil consultatif des sages, du Bureau politique et de son Comité permanent ont examiné les modalités d’organisation de ce rendez-vous. Une étape importante pour cette formation politique, confrontée à des divergences internes sur sa direction et son avenir depuis la chute du régime d’Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023.

À un peu plus d’un mois de son 13e congrès ordinaire, le Parti démocratique gabonais accélère son calendrier de réorganisation. Selon un communiqué publié sur son site officiel, les instances réunies autour de Blaise Louembe ont examiné les conclusions du séminaire-atelier organisé du 9 au 11 octobre 2026, ainsi que la composition des commissions chargées de préparer les prochaines assises. Mais au-delà des aspects organisationnels, ce congrès intervient dans un contexte politique particulier, marqué par les prises de position divergentes au sein de l’ancien parti au pouvoir et les interrogations persistantes sur les conditions de sa réunification.

Un calendrier arrêté pour le congrès de novembre

Les travaux du 22 octobre ont permis de fixer les principales échéances devant conduire à la tenue du 13e congrès ordinaire. Les conseils provinciaux sont programmés les 6, 7 et 8 novembre 2026, tandis que le congrès se déroulera les 27, 28 et 29 novembre. La mise en place du comité d’organisation devra, quant à elle, intervenir au plus tard le 27 octobre prochain.

Ces décisions font suite au séminaire-atelier tenu du 9 au 11 octobre, dont les conclusions ont été présentées par Angélique Ngoma, secrétaire générale du parti. Les travaux de cinq commissions thématiques ont notamment porté sur les orientations susceptibles de contribuer à la restructuration et à la redynamisation de l’appareil politique du PDG. Les commissions préparatoires auront désormais la responsabilité d’assurer la coordination technique, logistique et stratégique des prochaines assises.

Un congrès dans un contexte de divergences internes

Si le calendrier est désormais établi par les instances réunies autour de Blaise Louembe, la question de l’unité du PDG demeure entière. Depuis le changement de régime intervenu le 30 août 2023, l’ancien parti présidentiel traverse une période de recomposition, marquée par des désaccords sur sa gouvernance, son orientation politique et la place que doivent occuper ses anciens dirigeants.

Cette situation a notamment été ravivée par les récentes interventions d’Ali Bongo Ondimba, qui a appelé à davantage de dialogue, de transparence et de démocratie interne au sein de sa formation politique. De son côté, l’ancien Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a plaidé pour l’ouverture d’un cadre de concertation entre les différentes sensibilités du parti. Dans ces conditions, l’organisation du congrès pose également la question de la participation des courants qui contestent ou interrogent la direction actuelle.

La question de l’unité au cœur des prochaines assises

Le communiqué du PDG insiste sur la nécessité de renforcer l’organisation et le fonctionnement du parti. Toutefois, il ne précise pas les modalités éventuelles d’association des différentes sensibilités internes aux travaux préparatoires, ni les conditions dans lesquelles les désaccords sur la gouvernance pourraient être examinés lors du congrès. Ces questions pourraient peser sur la portée politique des décisions qui seront prises à la fin du mois de novembre.

Pour le PDG, l’enjeu dépasse désormais la seule tenue d’un rendez-vous statutaire. Après plus de cinq décennies au pouvoir, le parti doit redéfinir son positionnement dans un paysage politique profondément transformé. La réussite organisationnelle du 13e congrès constituera une première étape, mais sa capacité à ouvrir une perspective de rassemblement et à clarifier les orientations politiques du parti déterminera largement la portée de ces assises. Reste à savoir si le rendez-vous des 27, 28 et 29 novembre permettra de rapprocher les différentes sensibilités ou s’il consacrera la persistance des divisions internes.