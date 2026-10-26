Naufrage du Prospector 5 : Oligui Nguema attendu à Port-Gentil pour rencontrer les rescapés

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est attendu à Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime, ce lundi 26 octobre 2026, selon une source proche de la présidence de la République. Ce déplacement devrait être consacré à la rencontre des rescapés du naufrage de la plateforme pétrolière Prospector 5, survenu le samedi 24 octobre au large de Mayumba, ainsi qu’à la visite des centres d’accueil mobilisés après l’accident. Sur les 115 personnes présentes à bord de la plateforme, 110 ont été secourues et cinq demeurent portées disparues.

Deux jours après le naufrage du Prospector 5, la mobilisation des autorités gabonaises se poursuit. Selon les informations recueillies auprès d’une source proche de la présidence, le chef de l’État devrait se rendre dans la capitale économique pour s’enquérir personnellement de la situation des travailleurs secourus. Cette visite annoncée intervient alors que les opérations de recherche des cinq disparus se poursuivent et que les autorités tentent de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Une rencontre annoncée avec les travailleurs rescapés

À Port-Gentil, Brice Clotaire Oligui Nguema devrait notamment rencontrer les survivants du naufrage et visiter les structures mises à leur disposition pour leur accueil. L’objectif de ce déplacement serait de prendre connaissance de leurs conditions de prise en charge et de la situation des personnes affectées par l’accident.

À ce stade, aucun programme détaillé de la visite n’a été communiqué. Les informations disponibles ne précisent pas non plus les établissements concernés ni les horaires du déplacement présidentiel. La rencontre avec les rescapés devrait néanmoins permettre d’aborder les questions relatives à leur accompagnement médical, psychologique et administratif.

Cinq travailleurs toujours portés disparus

Pour rappel, le Prospector 5, plateforme de forage autoélévatrice exploitée par Borr Drilling pour le compte de BW Energy, a sombré le 24 octobre 2026, aux environs de 20h37, sur le permis Dussafu Marin, au large de Mayumba. Selon le bilan officiel communiqué après l’accident, 110 des 115 personnes présentes à bord ont été retrouvées en sécurité, tandis que cinq travailleurs restent introuvables.

Le chef de l’État a déjà demandé la mobilisation des moyens nationaux pour poursuivre les recherches. Un appui de la République du Congo a également été annoncé afin d’étendre les opérations aux eaux congolaises. Parallèlement, le ministère du Pétrole et du Gaz a ouvert une enquête destinée à établir les circonstances du naufrage et les responsabilités éventuelles.