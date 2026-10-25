Mayumba : le FDS réclame une enquête transparente sur le naufrage

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Au lendemain du naufrage du rig pétrolier Prospector 5, survenu le samedi 24 octobre 2026 au large de Mayumba, dans la province de la Nyanga, le Front démocratique socialiste (FDS), parti politique dirigé par Anges Kevin Nzigou, interpelle les sociétés Borr Drilling et BW Energy sur leurs responsabilités dans cet accident. Dans un communiqué publié ce dimanche 25 octobre, la formation politique réclame la poursuite des opérations de recherche des cinq travailleurs portés disparus, une prise en charge complète des 110 rescapés et des explications précises sur les circonstances du drame. Le parti demande également aux autorités gabonaises de garantir la transparence des investigations et le respect des droits des travailleurs concernés.

Le naufrage du Prospector 5, plateforme de forage autoélévatrice appartenant à la société norvégienne Borr Drilling et mobilisée pour les opérations de BW Energy sur le permis Dussafu Marin, continue de susciter des réactions. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les cinq personnes manquant à l’appel, le Front démocratique socialiste entend placer la sécurité des travailleurs et la responsabilité des entreprises pétrolières au centre du débat. Dans sa déclaration, le parti insiste sur la nécessité de ne pas limiter la gestion de cet accident aux seules opérations de secours, mais d’assurer également un accompagnement durable des victimes et de leurs familles.

La recherche des cinq disparus érigée en priorité

Selon les informations rappelées par le FDS, l’accident s’est produit le 24 octobre 2026, aux environs de 20h37, pendant les opérations préparatoires à une campagne de forage. Sur les 115 personnes présentes à bord du Prospector 5, 110 ont été retrouvées en sécurité, tandis que cinq travailleurs demeurent portés disparus. La formation politique exprime sa solidarité envers les familles concernées et appelle à la poursuite des recherches avec l’ensemble des moyens disponibles.

Le parti demande notamment à Borr Drilling, à BW Energy, à la Marine nationale et aux services compétents de l’État de renforcer leur coordination afin de retrouver les disparus. Il insiste également sur la nécessité d’informer régulièrement les familles et de garantir aux survivants une assistance adaptée. Cette prise en charge devrait, selon le FDS, couvrir les dimensions médicales, psychologiques et administratives, ainsi que l’information des travailleurs sur leurs droits.

Borr Drilling et BW Energy interpellées sur leurs responsabilités

En sa qualité de propriétaire et d’exploitant du Prospector 5, Borr Drilling est particulièrement interpellée sur les conditions de sécurité entourant les opérations de mise sur vérins et de préchargement. Selon les premières informations communiquées par les opérateurs, une perte de stabilité serait à l’origine du naufrage. Le FDS réclame un rapport factuel et vérifiable permettant de comprendre les circonstances de l’accident et les éventuels dysfonctionnements techniques.

BW Energy, pour le compte de laquelle intervenait Borr Drilling, est également appelée à apporter des précisions sur la coordination des opérations et les dispositions prises pour assurer la sécurité du personnel. La formation politique demande aux deux entreprises de coopérer pleinement avec les autorités gabonaises et de garantir les droits des travailleurs. Elle évoque également la question de la réparation des préjudices et de l’indemnisation des victimes, dans les conditions qui pourraient être établies à l’issue des investigations.

Une enquête transparente réclamée aux autorités

Au-delà des obligations des entreprises, le FDS estime que l’État gabonais doit exercer pleinement ses responsabilités en matière de sécurité maritime et de protection des travailleurs. Le parti demande au gouvernement de préciser les moyens mobilisés pour les recherches, les mesures de coordination des secours et les dispositions prises pour accompagner les personnes affectées par le naufrage.

Cette prise de position intervient alors que le ministère du Pétrole et du Gaz a officiellement annoncé l’ouverture d’une enquête destinée à déterminer les circonstances exactes de l’accident, ses causes et les responsabilités éventuelles. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a également exigé la coopération des opérateurs et la publication des conclusions des investigations. Pour le FDS, la transparence de cette procédure devra permettre d’établir les faits et d’identifier les éventuels manquements, sans préjuger des responsabilités avant la fin de l’enquête. Au-delà du bilan humain, le naufrage du Prospector 5 pose désormais la question des garanties concrètes offertes aux travailleurs qui participent aux activités pétrolières offshore du Gabon.