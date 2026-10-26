Derniers articlesPOLITIQUE

Carte de presse : Germain Biahodjow repousse la date de la tenue de la commission au 2 novembre

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 26 octobre 2026 à 18h10min
1 661 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow © D.R.
Ecouter l'article

Le ministère de la Communication et des Médias a annoncé le report au 2 novembre 2026 des travaux de la Commission nationale de la carte de presse et des métiers du cinéma, initialement prévus le 26 octobre. Dans un communiqué daté du 23 octobre et signé par le directeur général de la Communication, Alexis Koumba, l’administration justifie cette décision par les difficultés rencontrées dans la constitution des dossiers de demande et la nécessité d’accorder davantage de temps aux professionnels concernés. Le délai de dépôt des pièces constitutives est ainsi prolongé d’une semaine.

Cette décision intervient après plusieurs réactions dans la presse en ligne concernant les conditions d’obtention de la carte de presse. Les critiques portaient notamment sur la brièveté du délai accordé aux demandeurs, fixé du 19 au 23 octobre, les difficultés de délivrance des extraits de casier judiciaire, pourtant obligatoires dans les dossiers, ainsi que sur l’interprétation des critères d’éligibilité à la carte. La nouvelle échéance vise donc à permettre aux journalistes et aux professionnels des métiers du cinéma de compléter leurs dossiers dans de meilleures conditions.

Diplômés et non-diplômés de journalisme concernés

Sur la question des critères d’accès à la profession, le ministère rappelle les dispositions du Code de la communication. Selon le communiqué, l’exercice du métier de journaliste est ouvert aux titulaires d’un diplôme, mais également aux non-diplômés justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle dans un organe de presse reconnu par l’État. Cette précision intervient après des contestations suscitées par une précédente communication, interprétée comme imposant cumulativement un diplôme en journalisme et cinq années d’expérience professionnelle. Le ministère affirme vouloir garantir l’application stricte des textes encadrant les travaux de la commission.

Canal_octobre

Par ailleurs, l’administration évoque les contraintes liées à la pénurie de timbres municipaux et aux difficultés d’obtention des extraits de casier judiciaire pour expliquer la prolongation du délai. Les dossiers pourront ainsi être préparés pendant une semaine supplémentaire, avant l’ouverture des travaux désormais fixée au 2 novembre 2026. À travers ce réaménagement du calendrier, le ministère entend faciliter la constitution des demandes tout en maintenant les exigences réglementaires applicables à l’attribution de la carte de presse et à la reconnaissance des professionnels concernés.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 26 octobre 2026 à 18h10min
1 661 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Amazing Gabon : l’exposition photo ouverte jusqu’au 06 novembre 

26 octobre 2026 à 19h34min

Projet de budget 2027 : la masse salariale du Conseil d’État chute de 53,9 %

26 octobre 2026 à 18h16min

Opération Serengeti III : Interpol et le Gabon démantèlent un réseau de fraude automobile en ligne 

26 octobre 2026 à 16h45min

PLF 2027 : le budget de l’Économie numérique amputé de 16,5 milliards de FCFA en 2027

26 octobre 2026 à 16h02min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page