Carte de presse : Germain Biahodjow repousse la date de la tenue de la commission au 2 novembre

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Le ministère de la Communication et des Médias a annoncé le report au 2 novembre 2026 des travaux de la Commission nationale de la carte de presse et des métiers du cinéma, initialement prévus le 26 octobre. Dans un communiqué daté du 23 octobre et signé par le directeur général de la Communication, Alexis Koumba, l’administration justifie cette décision par les difficultés rencontrées dans la constitution des dossiers de demande et la nécessité d’accorder davantage de temps aux professionnels concernés. Le délai de dépôt des pièces constitutives est ainsi prolongé d’une semaine.

Cette décision intervient après plusieurs réactions dans la presse en ligne concernant les conditions d’obtention de la carte de presse. Les critiques portaient notamment sur la brièveté du délai accordé aux demandeurs, fixé du 19 au 23 octobre, les difficultés de délivrance des extraits de casier judiciaire, pourtant obligatoires dans les dossiers, ainsi que sur l’interprétation des critères d’éligibilité à la carte. La nouvelle échéance vise donc à permettre aux journalistes et aux professionnels des métiers du cinéma de compléter leurs dossiers dans de meilleures conditions.

Diplômés et non-diplômés de journalisme concernés

Sur la question des critères d’accès à la profession, le ministère rappelle les dispositions du Code de la communication. Selon le communiqué, l’exercice du métier de journaliste est ouvert aux titulaires d’un diplôme, mais également aux non-diplômés justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle dans un organe de presse reconnu par l’État. Cette précision intervient après des contestations suscitées par une précédente communication, interprétée comme imposant cumulativement un diplôme en journalisme et cinq années d’expérience professionnelle. Le ministère affirme vouloir garantir l’application stricte des textes encadrant les travaux de la commission.

Par ailleurs, l’administration évoque les contraintes liées à la pénurie de timbres municipaux et aux difficultés d’obtention des extraits de casier judiciaire pour expliquer la prolongation du délai. Les dossiers pourront ainsi être préparés pendant une semaine supplémentaire, avant l’ouverture des travaux désormais fixée au 2 novembre 2026. À travers ce réaménagement du calendrier, le ministère entend faciliter la constitution des demandes tout en maintenant les exigences réglementaires applicables à l’attribution de la carte de presse et à la reconnaissance des professionnels concernés.