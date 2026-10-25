Naufrage du Prospector 5 : le RPM dénonce toute instrumentalisation politique du drame de Mayumba

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Le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) a réagi, ce dimanche 25 octobre 2026, au naufrage de la plateforme pétrolière Prospector 5, survenu au large de Mayumba, dans la province de la Nyanga. Dans un communiqué publié à Libreville, la formation politique exprime sa solidarité envers les familles des cinq travailleurs portés disparus et les 110 personnes secourues. Tout en saluant la réactivité des secours et les mesures prises par le gouvernement sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, le RPM condamne toute tentative de récupération politique de cette tragédie et soutient l’ouverture d’une enquête destinée à établir les circonstances de l’accident.

Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les cinq travailleurs disparus dans le naufrage du Prospector 5, les réactions politiques se multiplient au Gabon. Après les premières communications des autorités et des opérateurs pétroliers concernés, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité appelle à privilégier la solidarité nationale et la retenue. Dans sa déclaration du 25 octobre, le parti insiste sur la nécessité de préserver la dignité des familles tout en permettant aux autorités compétentes de conduire les investigations annoncées. Une prise de position qui place la gestion politique et institutionnelle de cette crise au cœur de son message.

Le RPM met en garde contre toute récupération politique

Dans son communiqué, le RPM exprime d’abord sa compassion envers les familles des cinq travailleurs toujours portés disparus et apporte son soutien aux 110 personnes secourues. La formation politique estime que la gravité de l’accident impose une attitude responsable de la part des acteurs publics, alors que les proches des victimes demeurent dans l’attente d’informations sur l’évolution des recherches.

Le parti appelle ainsi à l’unité nationale et à la retenue dans les prises de parole. Il affirme condamner « toute tentative d’instrumentalisation politique ou politicienne de cette tragédie nationale ». Sans désigner de formation politique ni évoquer de déclaration particulière, le RPM entend rappeler que la priorité doit rester la recherche des disparus et l’accompagnement des familles. Cette mise en garde intervient dans un contexte où l’accident suscite déjà plusieurs réactions de responsables et d’organisations politiques.

La mobilisation des secours saluée par la formation politique

Le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité salue également la rapidité de la réponse des services de secours et les dispositions prises par les autorités gabonaises. Dans son communiqué, il met en avant « la promptitude des secours et les mesures de coordination immédiates prises par le Gouvernement », sous l’impulsion du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le naufrage, survenu le samedi 24 octobre 2026, a concerné une plateforme de forage autoélévatrice exploitée par Borr Drilling dans le cadre des activités de BW Energy sur le permis Dussafu Marin. Sur les 115 personnes présentes à bord, 110 ont été retrouvées en sécurité, tandis que cinq demeurent portées disparues selon le bilan communiqué par les autorités. Les opérations de recherche mobilisent notamment la Marine nationale et les moyens d’intervention des entreprises concernées.

Une enquête pour établir les responsabilités

Au-delà de l’urgence des secours, le RPM accueille favorablement l’annonce d’une enquête administrative et technique sur les circonstances du naufrage. Le parti considère cette démarche comme indispensable pour comprendre les causes de l’accident et déterminer les responsabilités éventuelles. Il insiste sur la nécessité d’une coopération entre les autorités gabonaises et les opérateurs industriels, notamment BW Energy et Borr Drilling.

Cette demande rejoint l’engagement du ministère du Pétrole et du Gaz d’engager des investigations sur les circonstances exactes du naufrage. Les premières informations communiquées évoquent une perte de stabilité de la plateforme pendant les opérations préparatoires au forage, sans que les causes définitives aient encore été établies. Pour le RPM, les conclusions de l’enquête devront également contribuer au renforcement des conditions de sécurité des travailleurs intervenant en mer. Entre l’urgence de retrouver les disparus et l’exigence de faire toute la lumière sur l’accident, les autorités et les opérateurs sont désormais attendus sur des résultats concrets.