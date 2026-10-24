Projet de budget 2027 : la masse salariale de la Présidence de la République recule de 513,7 millions de FCFA 

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une réduction de 513,68 millions de FCFA des dépenses de personnel de la Présidence de la République. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 14,46 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 13,94 milliards en 2027, soit une diminution de 3,6 %. Dans le même temps, le budget global de l’institution resterait pratiquement stable, à 53,96 milliards de FCFA. Cette évolution révèle un arbitrage budgétaire marqué par une baisse des dépenses de personnel et de fonctionnement, compensée par une augmentation de 754,54 millions de FCFA des transferts.

Alors que plusieurs institutions constitutionnelles enregistreraient une progression importante de leurs dépenses de personnel en 2027, la Présidence de la République suivrait une trajectoire différente. Le projet de budget prévoit en effet une contraction de sa masse salariale, sans réduction significative de son enveloppe globale. Cette évolution mérite une attention particulière dans un contexte où la maîtrise des charges publiques constitue un enjeu de gestion budgétaire. L’examen détaillé des crédits permet de distinguer les postes concernés par les réductions et ceux bénéficiant de ressources supplémentaires. Il ne permet toutefois pas, à lui seul, de déterminer si ces arbitrages résultent d’une diminution des effectifs, d’une réorganisation administrative ou d’une modification des dépenses indemnitaires.

Une réduction de 513,68 millions des dépenses de personnel

Selon le tableau de répartition des crédits du PLF 2027, les dépenses de personnel de la Présidence de la République passeraient précisément de 14 457 368 934 FCFA en 2026 à 13 943 685 568 FCFA en 2027. La diminution atteindrait ainsi 513 683 366 FCFA, correspondant à une baisse de 3,55 %. La masse salariale représenterait désormais environ 25,8 % du budget de l’institution, contre 26,8 % en 2026. Cette évolution traduit une réduction de la part des ressources affectées au personnel dans les dépenses globales.

Le tableau des effectifs et des crédits de personnel annexé au projet de loi de finances mentionne par ailleurs 1 591 personnes pour la Présidence de la République, associées à une enveloppe de 17,24 milliards de FCFA. Ce montant diffère des 13,94 milliards inscrits au titre des dépenses de personnel dans le tableau de répartition budgétaire. Les deux tableaux ne présentant pas le même montant, leur périmètre respectif devrait être précisé avant toute comparaison. En l’absence de données détaillées sur les effectifs de 2026 et sur les catégories de personnel concernées, il n’est pas possible d’attribuer la baisse annoncée à des suppressions de postes ou à une diminution des rémunérations.

Les dépenses de fonctionnement diminuent également

La réduction des crédits ne concernerait pas exclusivement les dépenses de personnel. Les dépenses de biens et services passeraient de 31,15 milliards de FCFA en 2026 à 31 milliards en 2027, soit une baisse de 149,41 millions. Malgré ce recul limité, elles demeureraient le premier poste budgétaire de la Présidence de la République, représentant environ 57,5 % de son enveloppe globale. Cette catégorie regroupe les crédits de fonctionnement, mais les tableaux disponibles ne permettent pas d’en identifier précisément les différentes composantes.

Les investissements, pour leur part, resteraient inchangés à 6,28 milliards de FCFA. Cette stabilité contraste avec l’évolution des dépenses de personnel et de fonctionnement. Elle indique que le PLF 2027 ne prévoit pas de modification du montant global des crédits d’investissement de l’institution. Toutefois, le document ne précise pas les opérations financées par cette enveloppe, ni leur état d’avancement. Il serait donc prématuré d’en déduire une continuité des mêmes projets sans disposer de leur programmation détaillée.

Les transferts augmentent de plus de 754 millions de FCFA

À l’inverse des autres catégories de dépenses, les transferts enregistreraient une progression significative. Leur enveloppe passerait de 1,98 milliard de FCFA en 2026 à 2,73 milliards en 2027, soit une augmentation de 754,54 millions, correspondant à 38,1 %. Cette hausse compenserait les réductions cumulées de 663,10 millions constatées sur les dépenses de personnel et de biens et services. Elle expliquerait ainsi pourquoi le budget global de la Présidence de la République progresserait légèrement malgré la contraction de sa masse salariale.

Au total, les crédits de l’institution passeraient de 53 864 734 387 FCFA en 2026 à 53 956 180 796 FCFA en 2027, soit une augmentation limitée à 91,45 millions de FCFA, correspondant à 0,17 %. Cette quasi-stabilité masque donc une redistribution interne des ressources. La principale interrogation concerne désormais la destination des transferts supplémentaires. Les tableaux budgétaires ne permettent pas d’identifier les structures bénéficiaires, les dispositifs financés ou les raisons de cette progression.

Une stabilité budgétaire qui appelle davantage de précisions

Comparée aux augmentations prévues pour certaines autres institutions constitutionnelles, la réduction des dépenses de personnel de la Présidence de la République constitue un arbitrage distinct. Elle ne suffit cependant pas à établir l’existence d’une politique de réduction des effectifs ou de rationalisation des rémunérations. Une analyse approfondie nécessiterait notamment la publication des effectifs comparables sur plusieurs exercices, des catégories d’agents concernées et de la ventilation des dépenses entre traitements, primes, indemnités et autres charges.

La clarification de l’écart entre les 13,94 milliards inscrits au titre des dépenses de personnel et les 17,24 milliards figurant dans le tableau des effectifs apparaît également nécessaire. De même, l’augmentation des transferts mériterait d’être documentée afin de comprendre les priorités retenues pour 2027. Car derrière la stabilité apparente d’un budget présidentiel proche de 54 milliards de FCFA, le PLF 2027 révèle des choix de répartition dont la portée ne pourra être pleinement appréciée qu’à travers une présentation détaillée des charges et de leurs bénéficiaires.