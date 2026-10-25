Mayumba : Naufrage du Prospector 5, la Marine congolaise rejoint les recherches

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Les opérations de recherche des cinq travailleurs portés disparus après le naufrage de la plateforme pétrolière Prospector 5, survenu le 24 octobre 2026 au large de Mayumba, prennent une dimension sous-régionale. Selon les informations communiquées, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a personnellement pris la direction du suivi des recherches et sollicité son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, afin d’étendre les opérations aux eaux territoriales de la République du Congo. La Marine congolaise doit ainsi se joindre aux moyens déjà mobilisés par le Gabon.

Face à l’urgence, les autorités gabonaises renforcent leur dispositif de recherche et de sauvetage. Après la mobilisation de la Marine nationale, le chef de l’État aurait directement échangé avec le président congolais Denis Sassou Nguesso pour obtenir l’appui des forces navales du pays voisin. Cette coopération vise à élargir le périmètre des recherches et à accroître les moyens disponibles pour retrouver les cinq disparus.

Une mobilisation navale étendue aux eaux congolaises

L’intervention annoncée de la Marine congolaise constitue une nouvelle étape dans les opérations engagées depuis le naufrage du Prospector 5. Cette coordination entre les deux États doit permettre de renforcer les capacités de surveillance et d’intervention en mer, notamment dans les zones susceptibles d’être concernées par les recherches.

Pour rappel, la plateforme de forage, exploitée par Borr Drilling pour le compte de BW Energy sur le permis Dussafu Marin, a sombré le samedi 24 octobre 2026, aux environs de 20h37. Sur les 115 personnes présentes à bord, 110 ont été retrouvées en sécurité, tandis que cinq demeurent portées disparues.

Retrouver les disparus, une priorité absolue

Cette mobilisation intervient alors que les familles attendent toujours des nouvelles de leurs proches. L’élargissement des recherches aux eaux congolaises témoigne de la volonté des deux pays de coordonner leurs moyens face à une situation d’urgence maritime.

Parallèlement, une enquête a été annoncée par le ministère gabonais du Pétrole et du Gaz afin de déterminer les circonstances exactes du naufrage. Mais dans l’immédiat, la priorité des autorités demeure la localisation et le sauvetage des cinq travailleurs disparus, dont le sort reste inconnu.