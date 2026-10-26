Projet de budget 2027 : la masse salariale de l’Assemblée nationale bondit de 47,4 % pour atteindre 9,20 milliards de FCFA 

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de près de 3 milliards de FCFA des dépenses de personnel de l’Assemblée nationale. Selon le document budgétaire, cette enveloppe passerait de 6,25 milliards de FCFA en 2026 à 9,20 milliards en 2027, soit une progression de 47,4 %. Dans le même temps, le budget global de la chambre basse du Parlement augmenterait de 43,8 %, pour atteindre 31,03 milliards de FCFA. Alors que le tableau des effectifs annexé au projet de budget fait état de 629 personnes, cette hausse soulève des interrogations sur les rémunérations, les indemnités et les charges de fonctionnement de l’institution.

La mise en place des institutions de la Ve République s’accompagne d’une évolution des moyens budgétaires affectés aux pouvoirs publics. Parmi les institutions concernées, l’Assemblée nationale présente une progression particulièrement importante de ses crédits pour l’exercice 2027. Au-delà de l’augmentation de son enveloppe globale, la hausse des dépenses de personnel mérite une attention particulière dans un contexte où la maîtrise des charges publiques demeure un enjeu pour les finances de l’État. L’examen du PLF 2027 révèle que les ressources supplémentaires seraient principalement consacrées aux rémunérations et aux dépenses de fonctionnement, tandis que les investissements resteraient inchangés.

Près de 3 milliards supplémentaires pour le personnel

Selon le tableau de répartition des crédits du PLF 2027, les dépenses de personnel de l’Assemblée nationale passeraient précisément de 6 245 036 335 FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 9 204 990 748 FCFA en 2027. L’augmentation atteindrait ainsi 2 959 954 413 FCFA, soit 47,4 %. Cette progression représente près du tiers des 9,46 milliards de FCFA supplémentaires prévus pour l’ensemble de l’institution. La masse salariale absorberait désormais 29,7 % du budget de l’Assemblée nationale, contre environ 29 % en 2026.

Le tableau des effectifs et des crédits de personnel annexé au projet de loi de finances mentionne par ailleurs 629 personnes pour l’Assemblée nationale. Rapportée à cet effectif, l’enveloppe annuelle de 9,20 milliards représenterait une moyenne comptable d’environ 14,63 millions de FCFA par personne, soit 1,22 million par mois. Ce calcul ne constitue toutefois pas un salaire moyen individuel : les dépenses de personnel peuvent intégrer différentes charges, et le document ne précise pas la répartition entre les catégories de bénéficiaires. Il ne fournit pas non plus d’effectif comparable pour 2026, ce qui empêche d’attribuer la hausse à une augmentation du nombre d’agents.

Les dépenses de fonctionnement progressent de 55,7 %

La progression budgétaire serait encore plus importante pour les dépenses de biens et services. Celles-ci passeraient de 11,01 milliards de FCFA en 2026 à 17,15 milliards en 2027, soit une augmentation de 6,13 milliards, correspondant à 55,7 %. Ce poste représenterait à lui seul 55,3 % du budget de l’Assemblée nationale. Les dépenses de transfert progresseraient également de 365,39 millions de FCFA, pour atteindre 2,68 milliards.

En revanche, les investissements resteraient fixés à 2 milliards de FCFA, sans augmentation par rapport à 2026. Cette répartition montre que l’essentiel de l’effort budgétaire supplémentaire serait consacré au fonctionnement courant et aux charges de personnel plutôt qu’à de nouveaux investissements. Les tableaux budgétaires ne permettent cependant pas d’identifier précisément les dépenses couvertes par les 17,15 milliards de biens et services, ni les bénéficiaires des transferts. Une ventilation détaillée serait nécessaire pour distinguer les dépenses administratives, les prestations, les équipements de fonctionnement et les autres charges éventuelles.

Effectifs, indemnités et rémunérations : des précisions attendues

L’augmentation de 47,4 % des dépenses de personnel peut correspondre à plusieurs évolutions : recrutements, réorganisation administrative, changements statutaires, régularisations de rémunérations ou modification des régimes indemnitaires. Toutefois, aucune de ces explications ne peut être confirmée à partir des seules données disponibles dans le PLF 2027. Le document ne distingue pas les traitements de base, les primes, les indemnités et les autres charges de personnel. Il ne permet pas davantage d’établir la part éventuellement consacrée aux collaborateurs parlementaires et aux personnels administratifs.

Cette absence de ventilation détaillée constitue une limite importante pour apprécier la portée de l’augmentation annoncée. Dans une institution dont les moyens sont financés par le budget de l’État, la connaissance des effectifs et de la structure des rémunérations permettrait de mieux comprendre les besoins nouveaux liés à son fonctionnement. Elle contribuerait également à distinguer les charges récurrentes des dépenses exceptionnelles susceptibles d’accompagner une évolution institutionnelle.

Un budget global en hausse de 9,46 milliards de FCFA

Au total, le budget de l’Assemblée nationale passerait de 21,57 milliards de FCFA en 2026 à 31,03 milliards en 2027, soit une augmentation de 9,46 milliards, correspondant à 43,8 %. Les dépenses de personnel et de biens et services représenteraient ensemble 26,35 milliards de FCFA, soit près de 85 % de l’enveloppe totale. Cette concentration souligne le poids des charges de fonctionnement dans les ressources prévues pour la chambre basse du Parlement.

L’enjeu sera désormais de préciser les facteurs ayant conduit à cette progression, notamment l’évolution des effectifs, les éventuelles revalorisations indemnitaires et les besoins administratifs supplémentaires. Une présentation détaillée des dépenses permettrait d’apprécier leur adéquation avec les missions législatives et de contrôle de l’action gouvernementale. Car au-delà des 9,20 milliards de FCFA prévus pour le personnel, c’est la justification de près de 3 milliards de charges supplémentaires en une année qui mérite d’être clairement documentée dans le débat budgétaire.