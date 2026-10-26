Gabon Digital Week : Prendre le virage de la souveraineté et de l’avenir numérique 

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Dans cette tribune publiée ce 26 octobre 2026, Joyce Ntsegue Laffite, Expert Communication & Marketing digital et Conseiller auprès du DG de la SPIN, soulève un enjeu capital pour l’avenir du Gabon : la réappropriation de notre souveraineté numérique. Alors que s’ouvre la première édition de la « Gabon Digital Week » sous le haut patronage du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, l’auteure rappelle que la modernisation des infrastructures et la régulation du secteur ne sont pas seulement des défis technologiques, mais les fondations d’un Gabon plus fort, inclusif et compétitif.

« Ce lundi, du 26 au 30 novembre au Palais des Congrès, s’ouvre la première Edition du Numérique «GABON DIGITAL WEEK» placée sous le Haut patronage du Président de la République. Dès l’accession à la magistrature suprême du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon affiche une ambition assumée de réappropriation de sa souveraineté numérique, une vision conduite par le Ministre Mark Alexandre Doumba.

L’écosystème du numérique prend forme avec l’adoption de ses textes juridiques, l’acquisition de ses Data Center, l’extension de la fibre optique de 196 km (Lambaréné, Fougamou, Mouila) avec «Gabon Fiber » et l’aboutissement de projet structurant tel que «Gabon – Connect» une plateforme permettant l’effectivité des paiements digitaux, la mobilisation des recettes et la dématérialisation des démarches administratives. Le Gabon se dote ainsi d’outils innovants pour accroître son économie et réduire la fracture numérique avec une ouverture optimale sur toute l’étendue du territoire nationale.

Cette vision du Chef de l’État traduit une volonté de faire du Gabon un hub numérique de la sous-région, de favoriser l’éclosion d’une élite nationale et de rendre accessible le savoir à tous. Ces progrès doivent bénéficier aux Gabonais.

Outre la suspension des réseaux sociaux, aujourd’hui levée. L’État gabonais a choisi de lutter contre la désinformation, les deepfakes, les fakenews et les contenus illégaux. Ces décisions révèlent d’une ambition constante, de réglementer, de contrôler et de protéger les utilisateurs d’un secteur en mutation permanente. Dès à présent, chaque gabonais devra s’identifier nommément sur ses comptes et répondre de toutes les infractions.

Le numérique est notre quotidien et notre avenir commun. C’est aussi un levier important de création de start-ups innovants avec l’ouverture vers des nouveaux métiers et un renforcement des capacités pour celles déjà existantes. L’inclusion numérique des jeunes avec des structures telles que le centre Gabonais de l’Innovation (CGI) devrait se renforcer et assurer un apprentissage responsable et sécurisé des outils informatiques dès l’école primaire.

Enfin, l’usage d’internet ne devrait pas se limiter uniquement à l’utilisation des réseaux sociaux. Des milliers d’emplois seront à pourvoir pour des personnes ayant des compétences numériques avancées. Les défis sont nombreux: l’essor de l’intelligence artificielle (IA), la 5G plus rapide, la cybersécurité, la gestion des données, les équipements, le domaine du codage pour la création des logiciels et des applications. Il est donc urgent pour le Gabon de se digitaliser pour rester compétitif, de former et de doter les jeunes de compétences.

Le monde du numérique évolue sans cesse avec l’apparition de nouvelles technologies transformant ainsi notre quotidien et nos rapports humains.

Nous avons le devoir d’être à la hauteur des enjeux.

Vous êtes invités !

JOYCE NTSEGUE LAFFITE

Expert Communication & Marketing digital

Conseiller DG SPIN »