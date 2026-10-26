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Opération Serengeti III : Interpol et le Gabon démantèlent un réseau de fraude automobile en ligne 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 octobre 2026 à 16h45min
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En première ligne face aux dérives du numérique, le Gabon a pris part à une vaste offensive policière orchestrée par Interpol sur le continent africain. Une mobilisation d’envergure qui met en lumière les nouveaux défis sécuritaires liés à la digitalisation de notre économie.

C’est un coup de filet spectaculaire porté au crime organisé virtuel. Selon des informations relayées par le site Direct Infos Gabon, entre juin et août 2026, pas moins de 21 nations africaines, dont le Gabon, ont uni leurs forces sous la bannière d’Interpol dans le cadre de l’opération Serengeti III. L’objectif : traquer sans relâche les réseaux malveillants qui gangrènent le cyberespace continental. 

Le bilan opérationnel, d’une ampleur inédite, témoigne de la férocité de cette traque transfrontalière. En l’espace de trois mois, les forces de l’ordre sont parvenues à neutraliser 10 909 infrastructures criminelles, identifiant dans la foulée près de 66 000 victimes et conduisant à l’interpellation de 1 462 suspects à travers le continent.

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Escroquerie en ligne : un réseau neutralisé sur le sol gabonais

Le Gabon n’a pas été un simple spectateur de cette riposte globale. Sur le territoire national, l’investigation des forces spécialisées a permis de mettre au jour une filière frauduleuse particulièrement sophistiquée, ancrée sur les réseaux sociaux. Leur spécialité ? La fausse vente de véhicules importés, une arnaque bien rodée qui piégeait les acheteurs crédules en quête de bonnes affaires. 

Si Interpol maintient pour l’heure le secret de l’instruction concernant le nombre exact d’interpellations locales et le montant total des sommes détournées, la neutralisation de cette cellule démontre l’efficacité opérationnelle des services gabonais.

Protéger l’économie numérique : un impératif national

Au-delà de la réponse policière, les chiffres vertigineux de l’opération révèlent l’étendue de la menace. À l’échelle de l’Afrique, les activités criminelles ciblées représentent plus de 385 millions de dollars de préjudices, soit environ 225 milliards de FCFA. Grâce à cette action concertée, plus de 61 milliards de FCFA de fonds illicites ont heureusement pu être saisis et restitués.

Pour Libreville, cet épisode fait office de piqûre de rappel. Si la transformation digitale constitue un formidable moteur de croissance et d’inclusion, elle ouvre également la porte à des risques pécuniaires majeurs. Face à des escrocs de plus en plus inventifs, renforcer la cybersécurité ne relève plus du choix technique, mais d’un impératif stratégique. Il en va désormais de la confiance des consommateurs, de la pérennité des entreprises et de la fiabilité globale des transactions électroniques dans le pays.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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