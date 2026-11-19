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Le groupe Africa Global Logistics (AGL) réaffirme son engagement dans l’accompagnement du projet intégré Belinga–Kobe Kobe, présenté comme l’un des leviers du développement des infrastructures logistiques, industrielles et portuaires du Gabon. Le dimanche 15 novembre 2026, la base opérationnelle de Kobe Kobe a accueilli une délégation conduite par Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en présence d’Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, ministre d’État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. Une visite destinée à présenter les ambitions de ce projet structurant et les perspectives économiques qui lui sont associées.

Le développement des infrastructures logistiques constitue un enjeu majeur pour la transformation de l’économie gabonaise. Dans cette perspective, le projet intégré Belinga–Kobe Kobe ambitionne de contribuer à la mise en place d’un dispositif associant activités industrielles, capacités portuaires et solutions logistiques. C’est dans ce contexte qu’Africa Global Logistics (AGL), acteur du secteur logistique, a pris part à la visite de terrain organisée à la base opérationnelle de Kobe Kobe. La présence d’une délégation de la Banque mondiale et du ministre chargé des Transports a permis de mettre en lumière les perspectives de ce projet, dont la réalisation pourrait contribuer à renforcer les capacités nationales en matière de transport et d’acheminement des marchandises.

AGL engagé dans l’accompagnement d’un projet structurant

À travers sa mobilisation autour du projet Belinga–Kobe Kobe, AGL entend mettre son expertise logistique au service des ambitions de développement du Gabon. Le groupe accompagne les initiatives visant à améliorer l’organisation des chaînes de transport et à soutenir l’émergence d’infrastructures adaptées aux besoins des activités industrielles et portuaires. Le projet s’inscrit ainsi dans une dynamique de renforcement des capacités logistiques du pays, avec l’objectif de faciliter la circulation des marchandises et de contribuer à la compétitivité de l’économie nationale.

La visite du 15 novembre a notamment permis aux différentes parties prenantes de prendre connaissance des ambitions du projet sur le terrain. Pour AGL, cette démarche traduit l’importance d’une coordination entre les pouvoirs publics, les partenaires techniques et les opérateurs économiques. Si les contours opérationnels et financiers des différentes composantes restent à préciser, la mobilisation des acteurs concernés constitue une étape dans la préparation d’un projet appelé à jouer un rôle dans l’évolution du dispositif logistique gabonais.

Des infrastructures au service de la transformation économique

Au-delà de la construction d’infrastructures, le projet Belinga–Kobe Kobe porte une ambition de création de valeur sur le territoire national. Son développement pourrait favoriser l’émergence d’activités économiques connexes, notamment dans les domaines du transport, de la manutention, de la maintenance industrielle et des services logistiques. L’enjeu consiste à faire des investissements envisagés un facteur de dynamisation de l’économie gabonaise.

Cette ambition concerne également le développement des compétences et la création d’emplois. La réalisation d’infrastructures industrielles et portuaires nécessite en effet une main-d’œuvre qualifiée, capable d’intervenir dans des métiers techniques et spécialisés. Dans ce contexte, l’accompagnement des entreprises nationales et la formation des travailleurs gabonais pourraient constituer des dimensions essentielles du projet. Les retombées effectives dépendront toutefois des modalités de mise en œuvre et de la place accordée aux compétences locales.

Une coopération entre l’État, AGL et les partenaires du projet

La présence d’Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, aux côtés d’Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, témoigne de l’intérêt porté aux perspectives de développement du projet. Cette visite ne constitue cependant pas, à elle seule, l’annonce d’un financement de la Banque mondiale. Elle offre surtout l’occasion de présenter les ambitions du dispositif intégré et d’échanger sur les infrastructures nécessaires à sa réalisation.

De son côté, AGL réaffirme sa volonté de poursuivre sa mobilisation aux côtés de l’État gabonais et des partenaires engagés dans cette initiative. Le groupe met en avant une démarche fondée sur la rigueur, la responsabilité et la continuité de l’engagement opérationnel. Pour un projet de cette envergure, la coordination entre les différents intervenants apparaît déterminante afin d’assurer la cohérence des infrastructures envisagées et leur intégration dans les circuits économiques nationaux.

Faire de Kobe Kobe un levier durable de développement

L’ambition du projet Belinga–Kobe Kobe dépasse les seules infrastructures portuaires. Elle pose également la question de l’intégration du Gabon dans des chaînes de valeur industrielles et logistiques plus performantes. Pour AGL, l’enjeu consiste à contribuer à un environnement capable de soutenir durablement les activités économiques, tout en accompagnant les besoins de transport liés au développement des filières productives.

Les prochaines étapes devront permettre de préciser les modalités de réalisation, les investissements nécessaires et les retombées attendues pour l’économie nationale. Dans cette perspective, l’implication d’opérateurs spécialisés comme AGL pourrait constituer un atout pour accompagner la structuration logistique du projet. Reste désormais à transformer les ambitions présentées à Kobe Kobe en infrastructures opérationnelles, en compétences développées et en opportunités économiques concrètes pour le Gabon.