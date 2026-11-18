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L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) du Gabon a animé, ce mercredi 18 novembre 2026, une rencontre consacrée à la décarbonation du transport aérien, au Pavillon Gabon de la COP31, à Antalya, en Turquie. Placé sous le thème « Le Gabon face aux défis de la décarbonation de l’aviation », cet événement parallèle a permis d’évoquer les initiatives engagées pour rendre le secteur aérien plus respectueux de l’environnement. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté du Gabon de concilier développement du transport aérien et ambitions climatiques.

La participation de l’Agence nationale de l’aviation civile à la COP31 traduit l’intérêt porté aux enjeux environnementaux dans le développement du secteur aérien gabonais. Alors que l’aviation internationale est confrontée à la nécessité de réduire progressivement ses émissions de gaz à effet de serre, les autorités de régulation sont appelées à accompagner cette transformation. À travers cette rencontre organisée au Pavillon Gabon, l’ANAC a souhaité mettre en discussion les actions engagées et les perspectives d’évolution du transport aérien national, dans un contexte où la transition écologique devient une composante des politiques de développement.

L’ANAC et l’OACI réunies autour des enjeux climatiques

Cette rencontre a réuni Gregue Nguele Opiangah, conseiller du directeur général de l’ANAC, Blandine Ferrier, experte régionale en environnement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ainsi que Larissa Pamela Dianga Nzengue, directrice des Aérodromes et cheffe de la cellule Environnement de l’ANAC. Leur participation a permis d’inscrire les enjeux nationaux dans une réflexion plus large sur les exigences environnementales applicables au transport aérien.

Évoquant l’objectif de cette initiative, Gregue Nguele Opiangah a indiqué : « Il s’est agi d’évoquer les actions engagées pour construire un transport aérien plus durable, au service de l’ambition climatique du Gabon. » Une orientation qui traduit la volonté de l’agence de contribuer à l’intégration des préoccupations environnementales dans la gouvernance et le développement de l’aviation civile nationale.

Une transition qui suppose des adaptations techniques et opérationnelles

La décarbonation du transport aérien constitue un défi pour les États, les compagnies aériennes et les gestionnaires d’infrastructures aéroportuaires. Elle repose notamment sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’optimisation des opérations aériennes et le développement progressif de solutions permettant de réduire les émissions liées aux activités du secteur.

Pour le Gabon, ces enjeux doivent être conciliés avec les besoins de connectivité aérienne, de modernisation des infrastructures et de développement économique. L’accompagnement technique des organismes internationaux, notamment de l’OACI, représente à cet égard un levier potentiel pour renforcer les capacités nationales. Les informations communiquées à l’issue de la rencontre ne détaillent toutefois pas les mesures présentées, leur niveau d’exécution ni les ressources mobilisées.

Des engagements à traduire en résultats vérifiables

Au-delà de la participation à cette rencontre internationale, l’enjeu pour l’ANAC sera de poursuivre l’intégration des exigences environnementales dans les activités de l’aviation civile gabonaise. Cette démarche implique une coordination entre les autorités publiques, les exploitants aéroportuaires, les compagnies aériennes et les partenaires techniques afin de définir des priorités compatibles avec les réalités du secteur.

La présentation d’une feuille de route nationale, accompagnée d’objectifs chiffrés, d’échéances et d’indicateurs de suivi, permettrait notamment de mesurer les avancées réalisées. En mettant la décarbonation de l’aviation au programme de sa participation à la COP31, le Gabon ouvre ainsi une réflexion sur la place du transport aérien dans sa stratégie climatique. Reste désormais à préciser les actions concrètes qui permettront de transformer cette ambition en résultats mesurables.