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Une heure et demie d’échanges à huis clos dans le sud de la Chine a suffi pour marquer les esprits. Ce jeudi 19 novembre 2026, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), les présidents américain, chinois et russe se sont réunis pour la première fois autour d’une même table, revendiquant une responsabilité partagée face aux crises internationales.

La rencontre s’est tenue à la mi-matinée au sein d’une résidence de Shenzhen, grande technopole chinoise qui accueillait depuis mercredi les dirigeants des 21 États membres de l’Apec. Dès l’ouverture des pourparlers, Donald Trump a donné le ton en affirmant que les trois chefs d’État étaient « vraiment en train d’écrire l’Histoire ». Soulignant le poids de leurs nations respectives, qu’il a qualifiées de « trois pays les plus grands du monde », le locataire de la Maison-Blanche a insisté sur l’ampleur des dossiers à aborder et sur l’importance de leur rôle sur la scène internationale.

Son homologue chinois, Xi Jinping, a abondé dans le même sens. Qualifiant ce face-à-face inédit de réunion à « portée fondatrice », le dirigeant a appelé Pékin, Washington et Moscou à « préserver ensemble la paix et la stabilité mondiales ».

Sécurité internationale, Ukraine et dossier nucléaire au menu

De son côté, Vladimir Poutine a inscrit ce sommet dans la continuité historique, rappelant qu’il rassemblait trois membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, tous trois vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Selon le président russe, ce statut confère aux trois puissances « la responsabilité partagée de maintenir la paix et la sécurité dans le monde », un impératif qu’il a étendu aux domaines alimentaire et énergétique.

Sur le terrain géopolitique, le maître du Kremlin a mis en avant « l’intérêt commun » des trois capitales à trouver une issue à la guerre en Ukraine, tout en plaidant pour une coopération accrue contre le terrorisme et le crime organisé international. Les questions économiques et énergétiques ont également figuré parmi les priorités affichées par Moscou.

Donald Trump a rebondi sur ces enjeux stratégiques en mettant l’accent sur la question atomique. Saluant la position « unique » des « trois plus grandes puissances nucléaires », le président américain a exprimé le souhait d’entamer des discussions sur le contrôle de l’arsenal mondial et de limiter les risques de prolifération auprès d’autres acteurs.