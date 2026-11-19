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En déplacement professionnel en Algérie, la ministre en charge de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Pr Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, a pris part à une conférence ministérielle consacrée à la transformation des systèmes de formation et à leur adaptation aux besoins du marché du travail. Les échanges ont notamment porté sur le financement de la formation professionnelle, le développement des compétences industrielles, l’intelligence artificielle et les métiers liés à la transition écologique. Pour le Gabon, cette rencontre pose la question de l’adéquation entre les formations proposées aux jeunes et les qualifications recherchées par les entreprises.

La transformation du marché de l’emploi impose aux États de repenser leurs politiques de formation professionnelle. Entre l’accélération des mutations technologiques, l’évolution des besoins industriels et l’émergence de nouvelles activités économiques, les systèmes éducatifs doivent désormais anticiper des compétences qui n’existaient pas nécessairement il y a quelques années. C’est dans ce contexte que la ministre gabonaise en charge de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, a participé en Algérie à une conférence réunissant plusieurs responsables gouvernementaux autour des défis de la formation et de l’employabilité.

Le financement et les compétences industrielles au cœur des échanges

La première session de travail a été consacrée aux réformes des politiques nationales de formation professionnelle. Les participants ont notamment examiné les mécanismes de financement, les stratégies de développement des compétences industrielles et le rôle des partenariats public-privé dans l’amélioration de l’offre de formation. Ces questions revêtent une importance particulière pour les pays qui cherchent à renforcer leurs capacités productives et à réduire les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes.

Pour le Gabon, l’enjeu consiste notamment à rapprocher les établissements de formation des besoins réels du tissu économique. Le développement des filières industrielles, la transformation locale des matières premières et la modernisation des infrastructures nécessitent une main-d’œuvre disposant de qualifications techniques adaptées. Dans cette perspective, la participation des entreprises à la conception des programmes, à l’accueil des apprenants et à leur insertion professionnelle apparaît comme un levier à examiner.

Intelligence artificielle et compétences vertes : préparer les métiers de demain

La deuxième session a porté sur les transformations qui affectent déjà le monde professionnel. L’intelligence artificielle, les compétences vertes et les métiers d’avenir ont occupé une place importante dans les discussions. Ces évolutions obligent les systèmes de formation à dépasser les filières traditionnelles pour intégrer de nouveaux savoir-faire, notamment dans les domaines du numérique, de l’automatisation et des activités liées à la transition environnementale.

Cette adaptation suppose toutefois des investissements dans les équipements pédagogiques, la formation des enseignants et l’actualisation régulière des programmes. Au Gabon, l’introduction de ces compétences devra également tenir compte des réalités du marché de l’emploi, afin d’éviter la multiplication de formations insuffisamment connectées aux débouchés professionnels. La maîtrise des technologies émergentes ne constitue un avantage pour les jeunes que lorsqu’elle correspond à des besoins économiques identifiés.

Des partenariats à traduire en opportunités pour la jeunesse gabonaise

La conférence organisée en Algérie offre aux autorités gabonaises un cadre de partage d’expériences avec d’autres pays confrontés aux mêmes défis. La comparaison des politiques de formation, des dispositifs de financement et des mécanismes de coopération avec le secteur privé peut contribuer à identifier des approches adaptées aux contraintes nationales. Elle ne garantit toutefois pas, à elle seule, une amélioration des performances du système gabonais.

L’enjeu sera désormais de déterminer comment les enseignements de cette rencontre pourront se traduire dans les établissements techniques et professionnels du pays. L’actualisation des référentiels de formation, le renforcement des partenariats avec les entreprises et le développement de filières correspondant aux besoins du marché constituent autant de pistes à approfondir. Pour le Gabon, la véritable mesure de ces échanges internationaux résidera dans leur capacité à améliorer les qualifications des jeunes et à faciliter leur accès à un emploi durable.