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Le Gabon plaide pour un renforcement de la coopération militaire et judiciaire entre les États du Golfe de Guinée afin de lutter plus efficacement contre les menaces maritimes. À l’occasion de l’ouverture de la 10e édition du Symposium des chefs d’état-major des Marines nationales et des commandants des gardes-côtes, organisée à Libreville, la ministre d’État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, a appelé les pays riverains à dépasser les initiatives isolées pour construire une capacité d’action collective. Une ambition qui intervient treize ans après la mise en place de l’architecture de sécurité maritime de Yaoundé.

La sécurité maritime constitue un enjeu stratégique pour les États du Golfe de Guinée, dont les économies dépendent largement des activités portuaires, des échanges commerciaux et de l’exploitation des ressources marines. Réunis au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba de Libreville, les responsables des Marines nationales et des gardes-côtes de la région examinent les moyens de renforcer leur coordination face aux menaces qui affectent cet espace maritime. Présidant la cérémonie d’ouverture, Brigitte Onkanowa a insisté sur la nécessité de passer d’une juxtaposition d’initiatives nationales à une coopération régionale plus structurée, capable de produire des résultats opérationnels.

Une coopération navale à renforcer face aux menaces communes

Dans son intervention, la ministre d’État a souligné que la lutte contre l’insécurité maritime ne pouvait reposer exclusivement sur les capacités individuelles des États. La piraterie, la pêche illégale et les autres activités illicites en mer nécessitent des mécanismes de surveillance, de coordination et d’intervention dépassant les frontières nationales. Pour le Gabon, l’enjeu consiste à améliorer la capacité des pays riverains à agir conjointement tout en préservant leur souveraineté.

Brigitte Onkanowa a également rappelé que l’efficacité des dispositifs régionaux dépend de plusieurs conditions : la confiance entre les équipages, la clarté des décisions politiques, la disponibilité de moyens adaptés et la continuité des engagements. Cette coopération doit s’inscrire dans le respect du droit international de la mer et des prérogatives souveraines de chaque État. L’objectif affiché n’est donc pas nécessairement la création immédiate d’une force navale unique, mais le développement de capacités communes permettant des réponses coordonnées.

Treize ans après Yaoundé, un dispositif régional à consolider

La rencontre de Libreville intervient treize ans après l’adoption, en 2013, de l’architecture de Yaoundé, cadre régional de coopération destiné à améliorer la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Pour la ministre de la Défense nationale, cette période appelle désormais une nouvelle impulsion afin d’adapter les mécanismes existants aux réalités opérationnelles et aux menaces actuelles.

Dans cette perspective, Brigitte Onkanowa a invité les États à définir clairement leurs priorités et à assumer leurs responsabilités dans le fonctionnement du dispositif régional. Elle a également souligné que l’appui des partenaires internationaux, notamment de l’Union européenne, devait contribuer au renforcement des capacités nationales et à une meilleure maîtrise des équipements et mécanismes mobilisés. La pérennité de la coopération dépendra ainsi de l’appropriation des dispositifs par les pays concernés.

La lutte contre la criminalité maritime doit aussi être judiciaire

Au-delà des opérations militaires, la ministre d’État a insisté sur les conséquences directes de l’insécurité maritime pour les populations côtières, particulièrement celles qui vivent de la pêche. Les activités criminelles en mer peuvent perturber les déplacements, compromettre les moyens de subsistance et fragiliser les économies locales. La sécurisation de cet espace ne constitue donc pas uniquement une question de défense, mais également un enjeu économique et social.

Brigitte Onkanowa a notamment plaidé pour que les interventions en mer soient prolongées par une coopération judiciaire effective. L’interpellation de personnes soupçonnées d’infractions maritimes doit pouvoir déboucher sur des procédures adaptées, dans le respect des législations nationales et des engagements internationaux. Cette articulation entre surveillance, intervention et poursuites judiciaires apparaît essentielle pour éviter que les opérations de sécurité ne se limitent à des actions ponctuelles sans suites pénales.

Libreville attendue sur des recommandations opérationnelles

Les travaux du symposium doivent s’appuyer sur les recommandations formulées lors de la précédente rencontre organisée à Dakar, au Sénégal. Les échanges visent à identifier des propositions précises et applicables pour améliorer la coopération entre les Marines nationales et les gardes-côtes. La ministre d’État a indiqué que les conclusions nécessitant un arbitrage seraient soumises au gouvernement gabonais.

Pour le Gabon, qui accueille cette 10e édition, l’enjeu dépasse l’organisation d’une rencontre internationale. Il s’agit de contribuer à la construction d’une réponse régionale durable face à des menaces qui affectent directement la sécurité des espaces maritimes, les activités économiques et les populations côtières. La portée du symposium de Libreville se mesurera désormais à la capacité des États participants à transformer leurs recommandations en mécanismes de coopération effectivement opérationnels.