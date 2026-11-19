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À Port-Gentil, deux jeunes hommes de 24 ans et d’un âge non précisé, identifiés comme Akari A.S. et P., ont été placés en détention provisoire à la prison du Château après leur présentation, le lundi 16 novembre 2026, devant le parquet près le Tribunal de première instance. Selon le quotidien L’Union, dans son édition du jeudi 19 novembre 2026, les deux suspects seraient impliqués dans une série de vols, de braquages et de dégradations de véhicules commis dans plusieurs quartiers de la capitale économique. L’un aurait fait l’objet de trois mandats de dépôt et l’autre d’un seul, dans une affaire qui illustre la diversité des actes de délinquance reprochés aux deux mis en cause.

Snacks-bars cambriolés, épiceries dévalisées, passants dépouillés et véhicules vandalisés : les faits rapportés par L’Union dressent le tableau d’une succession d’atteintes aux biens dans plusieurs secteurs de Port-Gentil. D’après le récit de notre confrère Jean Paulin Allogo, les deux jeunes hommes ont été présentés à la presse le 9 novembre 2026 dans les locaux de l’antenne provinciale de la Police judiciaire de l’Ogooué-Maritime. Ils y auraient reconnu plusieurs vols avant leur déferrement au parquet, une semaine plus tard. Si leurs déclarations constituent un élément de l’enquête, leur responsabilité pénale reste soumise à l’appréciation de la justice.

Des commerces cambriolés et des passants dépouillés

Selon L’Union, les deux suspects ont notamment reconnu avoir pénétré dans un snack-bar du quartier Balaran après en avoir brisé une fenêtre, aux environs d’une heure du matin. Ils auraient emporté des boissons ainsi qu’une somme de 35 000 FCFA. Dans une épicerie située dans le même quartier, ils auraient également dérobé un téléviseur, des boîtes de conserve et 28 000 FCFA.

Leurs déclarations rapportées par le quotidien font également état d’un vol de téléphone commis au préjudice d’une femme âgée dans le secteur de Miniprix, ainsi que d’une agression au cours de laquelle une victime aurait été délestée de 120 000 FCFA. Au total, les trois vols d’argent évoqués représenteraient 183 000 FCFA, sans compter les marchandises et autres objets emportés. Une succession de faits qui interroge sur la capacité des auteurs présumés à multiplier leurs déplacements et leurs cibles dans différents secteurs de la ville.

Des véhicules pris pour cibles dans plusieurs quartiers

Les investigations de la Police judiciaire auraient permis d’étendre le périmètre des faits reprochés aux deux suspects. Toujours selon L’Union, ils auraient également opéré dans les quartiers du Printemps, de Port-Gentillais Pavés, du Centre social et des Cités-Unies. Leur mode opératoire présumé consistait notamment à briser les pare-brise de véhicules stationnés pour s’emparer des effets personnels laissés à l’intérieur.

Téléphones portables, chargeurs, bijoux, argent liquide et clés USB figuraient parmi les objets recherchés. Cette méthode, particulièrement préjudiciable aux automobilistes, entraîne un double dommage : la disparition des biens et les frais de réparation des véhicules dégradés. Elle rappelle également que les vols commis dans les voitures ne se limitent pas aux objets dérobés, mais peuvent occasionner des dépenses importantes pour les propriétaires.

Quatre mandats de dépôt, mais des responsabilités encore à établir

Présentés au parquet près le Tribunal de première instance de Port-Gentil le lundi 16 novembre, les deux mis en cause ont été placés en détention provisoire à la prison du Château. Le quotidien L’Union précise que l’un a fait l’objet de trois mandats de dépôt et l’autre d’un seul. Les qualifications pénales exactes retenues contre chacun et les circonstances justifiant ces décisions ne sont toutefois pas détaillées dans les éléments publiés.

Cette affaire rappelle la nécessité de distinguer les faits reconnus au cours d’une enquête de ceux qui seront définitivement établis par une juridiction. Les deux hommes bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’une décision de condamnation définitive n’est pas intervenue. Les investigations et les procédures judiciaires devront notamment permettre de préciser le nombre de victimes, la valeur totale du préjudice et le degré d’implication de chacun dans les différentes infractions alléguées.

Une série de vols qui interroge la sécurité des quartiers

Au-delà du sort judiciaire des deux suspects, cette affaire met en évidence les préoccupations que peuvent susciter les cambriolages de commerces, les vols avec violence et les dégradations de véhicules dans une ville comme Port-Gentil. Pour les commerçants et les particuliers, ces infractions représentent des pertes financières auxquelles peuvent s’ajouter un sentiment d’insécurité et des coûts de protection supplémentaires.

L’interpellation des deux jeunes hommes constitue une étape dans le traitement de cette affaire, sans permettre à elle seule de tirer des conclusions sur l’évolution générale de la délinquance dans la capitale économique. Les suites judiciaires, l’identification éventuelle d’autres victimes et les mesures de prévention déployées dans les quartiers concernés permettront d’en apprécier davantage la portée. Car derrière les sommes dérobées et les véhicules endommagés, ce sont aussi les conditions de sécurité des habitants et des petits commerces qui se trouvent interrogées.