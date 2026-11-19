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Le Gabon continue d’attirer les capitaux étrangers dans le secteur minier. Ce jeudi 19 novembre 2026 à Libreville, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience Yasuhiro Doida, représentant de la société privée japonaise AML, spécialisée dans la production et la transformation du manganèse. L’homme d’affaires était accompagné de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Gabon, Yoshio Ando.

Cette rencontre au sommet illustre le dynamisme des relations économiques entre Libreville et Tokyo. Elle s’inscrit surtout au cœur de la stratégie du chef de l’État visant à ériger le Gabon en une terre d’accueil crédible pour les investissements directs étrangers, tout en affirmant la souveraineté du pays sur ses ressources naturelles à travers l’industrialisation et la transformation locale.

De l’extraction à l’implantation industrielle directe

Au cours des échanges, Yasuhiro Doida a réaffirmé l’intérêt stratégique que porte le secteur privé nippon au potentiel gabonais en manganèse. Mais loin de se limiter à un simple accompagnement commercial ou à l’exportation de matière brute, les discussions ont exploré la possibilité d’une implantation industrielle directe d’AML sur le territoire national.

Un tel projet répondrait précisément à l’ambition gouvernementale de briser la dépendance aux exportations brutes en captant davantage de valeur ajoutée sur place. L’installation d’une unité d’exploitation ou de transformation permettrait non seulement de diversifier le tissu économique, mais également de stimuler la création d’emplois directs et indirects au profit de la main-d’œuvre locale.

Transfert de compétences et partenariat gagnant-gagnant

Pour concrétiser cette vision, le groupe japonais entend s’appuyer sur une solide expérience internationale. Déjà actif en Afrique du Sud et doté d’une usine en Malaisie, AML s’est dit disposé à transférer ses technologies et son savoir-faire industriel vers le Gabon.

Cette audience présidentielle marque ainsi une étape décisive. Elle ouvre la voie à des concertations techniques et institutionnelles approfondies entre les autorités gabonaises et l’investisseur japonais afin de baliser le terrain pour la concrétisation du projet. À travers cette ouverture vers l’Asie, Libreville réaffirme sa volonté de nouer des partenariats équilibrés, fondés sur le partage d’expertise, la valorisation locale de ses richesses minières et l’essor socio-économique du pays.