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Le Gabon s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la gestion de son littoral en étudiant l’intégration d’une quinzaine de sites pétroliers offshore au sein de son futur dispositif de protection des océans. Dévoilée le 13 novembre 2026 lors du Forum bleu de l’Afrique centrale à Libreville, cette stratégie s’appuie sur le mécanisme des Autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ). Cet outil permet de valoriser l’apport écologique de certains espaces maritimes sans pour autant les figer sous le statut d’aires protégées classiques. Selon Koumba Kombila, coordinateur du programme marin de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), 15 des 20 aires marines protégées du pays abritent déjà une activité pétrolière. L’objectif des autorités consiste désormais à évaluer comment ces périmètres industriels peuvent renforcer les engagements environnementaux de la nation.

Au cœur d’une économie où le pétrole pèse lourd, avec une production estimée à 212 000 barils par jour en octobre 2026 d’après l’OPEP, cette initiative ne vise nullement à stopper les forages. Environ 90 % des installations visées évoluent d’ailleurs dans des zones bénéficiant déjà d’un cadre de protection depuis 2017, précise l’ANPN. Plutôt que d’imposer des fermetures, Libreville cherche à harmoniser l’exploitation industrielle existante avec la sauvegarde de la biodiversité marine.

L’effet « récif artificiel » passé au crible de la science

L’originalité de la démarche tient au rôle biologique que jouent les structures métalliques immergées. Colonisés par divers organismes marins, les pieds des plateformes créent des habitats propices au rassemblement de nombreuses espèces de poissons. Si l’ANPN souhaite capitaliser sur ce phénomène de récif artificiel, la prudence reste de mise. La simple présence de faune autour d’une installation ne suffira pas à obtenir le label AMCEZ. Des études scientifiques rigoureuses devront d’abord mesurer l’impact réel des activités industrielles et la pérennité des bénéfices écologiques avant toute homologation.

De nouvelles synergies avec les opérateurs pétroliers

Sur le terrain, ce projet redessinera la coopération entre les institutions environnementales et les compagnies pétrolières, susceptibles d’être associées au suivi scientifique et à la surveillance des zones retenues. Les futurs arbitrages devront toutefois ménager un équilibre délicat entre protection des habitats, activités de pêche et continuité de la production. À ce stade, aucune nouvelle taxe ni contribution financière obligatoire n’a été annoncée pour les industriels. Le calendrier prévoit une validation du zonage maritime en 2027, préalable à l’entrée en vigueur du plan d’aménagement de l’espace marin au plus tard le 1er octobre 2029.

Une approche inédite inspirée d’exemples asiatiques

Pour nourrir sa réflexion, le Gabon observe avec intérêt les initiatives menées en Asie du Sud-Est. En Malaisie, le groupe Petronas et les autorités halieutiques ont déjà reconverti des plateformes désaffectées en récifs artificiels, deux structures ayant été officiellement transférées à l’État en novembre 2025, tandis que six autres sont à l’étude à Sabah. De même, l’Indonésie a lancé un projet pilote dès 2022 sur trois installations du champ Attaka. Contrairement à ces modèles centrés sur des équipements en fin de vie, le pari gabonais porte sur des sites toujours en activité, dont la reconnaissance dépendra strictement des preuves écologiques apportées.