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Ce mercredi 18 novembre 2026, réunis en séance plénière sous la présidence de Michel Régis Onanga M. Ndiaye, les députés ont approuvé à l’unanimité le projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2027. Un document stratégique arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à 6 223,1 milliards de FCFA.

L’ouverture des travaux a d’abord été marquée par l’émotion. L’Assemblée nationale a observé une minute de silence en mémoire de l’honorable Léandre Thomas Anoue Tourou Kiki, disparu le 10 novembre dernier. Une fois le quorum atteint, le président de l’institution a salué le retour sur les bancs de plusieurs anciens ministres venus reprendre leur mandat parlementaire. Michel Régis Onanga M. Ndiaye a profité de cet instant pour souligner le dévouement de leurs suppléants, exhortant les titulaires à ne pas oublier « ces derniers qui les ont dignement représentés » durant leur passage au gouvernement.

Un cadrage macroéconomique ambitieux

Le volet budgétaire a ensuite été introduit par Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou, présidente de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique. Elle a insisté sur l’objectif des réformes fiscales : optimiser la mobilisation des ressources de l’État tout en protégeant le pouvoir d’achat des ménages, sous le sceau de la transparence.

Dans le détail, le premier rapporteur de la Commission, Cyriaque Moukoundzi, a exposé les grands équilibres d’un budget en nette hausse de 727,9 milliards de FCFA par rapport à la loi de finances rectificative de 2026 (5 495,2 milliards). Cette enveloppe s’appuie sur des hypothèses optimistes : une croissance économique projetée à 4,5 %, une inflation contenue à 2,6 % et une production pétrolière estimée à 11,30 millions de tonnes métriques.

Rigueur budgétaire et ajustements gouvernementaux

À l’issue de son examen mené du 21 octobre au 16 novembre, la Commission a adressé plusieurs recommandations à l’exécutif. Elle préconise d’élargir l’assiette fiscale, de muscler les contrôles douaniers et de veiller au respect strict des délais constitutionnels de dépôt des textes financiers. Côté dépenses, les élus exigent une maîtrise de la masse salariale, une réduction progressive de la dette et une meilleure reddition des comptes au Parlement.

Intervenant à la tribune, le ministre de l’Économie, Thierry Minko, a soumis des amendements sur les articles 90, 91, 93 et 104, plaidant pour davantage de « souplesse concernant la stratégie d’endettement ». Une fois ces ajustements intégrés, l’hémicycle a validé le PLF 2027 à l’unanimité.

Encadrement du secteur financier

Avant de lever la séance, la représentation nationale a également adopté à l’unanimité le projet de loi régissant l’accès et l’exercice de la fonction de directeur général des établissements de crédit et de microfinance. Ce texte avait déjà fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire (Assemblée-Sénat) le 20 octobre dernier, parachevant ainsi une journée parlementaire placée sous le signe du consensus.