Projet Banio : une nouvelle avancée majeure confirme le potentiel géologique du site

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La compagnie minière canadienne Millennial Potash a officialisé, le 26 août 2026, des résultats particulièrement prometteurs à l’issue de sa dernière campagne de prospection. Le forage BA-006, opéré à une profondeur de 674 mètres, a permis d’identifier une accumulation d’environ 80 mètres cumulés de minéralisation en potasse. Cette avancée technique démontre de manière irréfutable l’extension du gisement vers le sud-ouest, dépassant ainsi les limites géographiques établies lors de la dernière évaluation de 2025.

Implanté à environ 4 kilomètres à l’ouest du forage initial BA-001, ce nouveau sondage a mis au jour des structures géologiques d’une importance capitale. Les géologues y ont notamment décelé la présence des cycles évaporitiques IX et X, deux formations qui n’avaient encore jamais été documentées sur l’ensemble du périmètre du projet.

Fait encore plus encourageant pour les investisseurs, la minéralisation demeure pleinement ouverte en profondeur. Cette donnée technique laisse présager un potentiel de gisement bien plus vaste que prévu, qui viendra alimenter la prochaine révision des réserves stratégiques attendue d’ici la fin de l’année 2026.

Des ressources colossales au cœur du projet

À ce jour, le projet Banio affiche déjà des volumes vertigineux. Les estimations actuelles font état de 648,2 millions de tonnes de ressources mesurées, complétées par 1,8 milliard de tonnes indiquées et un volume inféré colossal évalué à 3,56 milliards de tonnes, le tout présentant des teneurs moyennes en KCl oscillant entre 15,6 et 15,7 %.

Au-delà de la volumétrie pure, la position géographique du forage BA-006 représente un atout de poids. Plus proche du littoral et du futur port en eaux profondes prévu pour le projet, cette zone d’extension offrira un avantage logistique majeur lors de la future phase d’expéditions maritimes.

Un enjeu de diversification pour le Gabon

Pour le Gabon, cette confirmation géologique consolide la trajectoire du projet Banio, appelé à devenir un pôle minier stratégique dans le cadre de la diversification économique post-pétrole. L’exploitation de la potasse offre une opportunité de premier ordre pour inscrire le pays parmi les acteurs miniers internationaux d’avenir.

Toutefois, la route vers une retombée économique concrète nécessite encore de franchir des étapes décisives. Le véritable défi résidera désormais dans la finalisation de l’étude de faisabilité définitive et la concrétisation des investissements nécessaires. Seule la transformation réussie de ces ressources souterraines en exploitation industrielle permettra de générer les emplois locaux, le développement d’infrastructures et les recettes fiscales tant attendus pour l’économie nationale.