Makokou : Oligui Nguema en inspection sur le chantier résidentiel de Mayiga

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Ce samedi 29 août 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à l’inspection des travaux du nouveau site résidentiel du quartier Mayiga à Makokou. Accompagné pour la circonstance du ministre du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, le Chef de l’État a tenu à mesurer personnellement l’avancement d’un chantier hautement stratégique pour l’aménagement urbain de la région.

Confié à l’entreprise « Le Roi des Chantiers », le complexe immobilier s’étend sur une zone entièrement réaménagée et comprend 50 logements individuels de haut standing. Pensées pour répondre aux exigences des ménages, ces habitations de type F4 développent une superficie de 145 m² chacune. Chaque villa intègre trois chambres spacieuses et deux salles d’eau, garantissant fonctionnalité et confort quotidien.

Au-delà du bâti, l’opération urbanistique intègre des aménagements structurants essentiels. Près de 1,1 kilomètre de voiries et réseaux divers (VRD) a été déployé afin d’assurer la viabilité du lotissement. Les habitations bénéficient d’ores et déjà des raccordements requis aux réseaux d’eau potable et d’électricité, transformant cette enclave en un véritable quartier viabilisé et connecté.

Accélération de la politique foncière : l’objectif de 500 parcelles réaffirmé

Profondément ancrée dans une dynamique globale de facilitation de l’accessibilité à la propriété, cette descente sur le terrain a permis d’aborder la question de la réserve foncière. Le président de la République s’est félicité de l’initiative portée en parallèle par la Société Nationale Immobilière (SNI), dont les équipes ont déjà viabilisé un premier lot de 300 parcelles à bâtir de 500 m² chacune.

Soucieux de répondre à la demande forte et grandissante des populations ogivines, Brice Clotaire Oligui Nguema a directement instruit le ministre Mays Mouissi d’intensifier le rythme des opérations. L’objectif est clair : produire très rapidement 200 parcelles viabilisées supplémentaires pour porter l’offre totale du site à 500 lots prêts à construire.

L’habitat décent, pilier de l’action sociale de la Vème République

Cette série d’initiatives s’inscrit pleinement dans la vision présidentielle visant à réduire progressivement le déficit en logements dans le pays. En combinant la livraison de villas clés en main et la mise à disposition de foncier aménagé, le pouvoir exécutif entend démocratiser l’accès à un habitat décent et moderniser durablement le visage des villes de l’intérieur.