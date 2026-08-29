Niger : le pouvoir militaire dit reprendre la main après des attaques de mutins

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Le régime militaire au pouvoir à Niamey a déclaré, samedi 29 août, reprendre progressivement le contrôle de la situation sécuritaire après une attaque nocturne orchestrée par des insurgés armés. Selon des informations rapportées par Le Monde, plusieurs sites hautement stratégiques de la capitale, notamment les abords du palais présidentiel et la base militaire 101 attenante à l’aéroport international Diori-Hamani, ont été la cible de tirs particulièrement nourris dès le milieu de la nuit.

Les premiers affrontements ont éclaté aux alentours de 1 heure du matin. Les détonations ont brutalement secoué plusieurs quartiers environnants, plongeant les habitants dans l’angoisse. De nombreux riverains ont décrit des secousses d’une violence inouïe, faisant trembler les structures des habitations alors que les déflagrations d’armes lourdes retentissaient sans interruption. Dans la foulée de ces affrontements, le signal de la télévision nationale a été subitement coupé, témoignant immédiatement de l’ampleur du trouble sécuritaire en cours dans la capitale.

Face à cette offensive coordonnée, la garde présidentielle est restée fidèle au général Abdourahamane Tiani. Les assaillants, décrits par les autorités comme un groupe de soldats en rupture avec la hiérarchie militaire, ont tenté de forcer le passage vers le palais avant d’être repoussés. Les affrontements se sont ensuite concentrés autour du périmètre aéroportuaire, où les mutins se sont retranchés face à la riposte ordonnée des forces régulières.

Un pouvoir sous pression face aux failles sécuritaires

Dans la matinée, les autorités militaires ont multiplié les appels à la retenue sur les canaux officiels, appelant la population à ne pas céder aux rumeurs de panique. Le ministère de la Défense a affirmé que ce mouvement d’humeur avait été promptement circonscrit et que les forces de défense et de sécurité s’attelaient à sécuriser totalement les zones touchées. Néanmoins, cette nouvelle secousse met en lumière la vulnérabilité persistante du pouvoir installé depuis le coup d’État de juillet 2023.

Cette détérioration soudaine de la sécurité n’est pas un événement isolé. Le secteur stratégique de la base aérienne avait déjà été la cible de violentes attaques au cours des derniers mois, révélant des vulnérabilités récurrentes dans le dispositif défensif. Bien que le gouvernement impute régulièrement ces déstabilisations à des menaces extérieures, la résurgence d’incidents armés au sein même des troupes souligne des fractures internes particulièrement préoccupantes pour l’exécutif.

Alors que le calme se réinstalle très progressivement dans les rues de Niamey, la situation y reste sous extrême surveillance.