Gabon : vent de révolte chez les agents de la MONP

Ecouter l'article

Le 26 août 2026, les agents de la Main d’œuvre non permanente (MONP) ont publiquement exprimé leur exaspération face à une précarité qui s’éternise. Portée par la présidente de leur fédération, Stella Bourobou, leur voix s’est levée pour exiger des réformes structurelles urgentes, tournant principalement autour de trois axes capitaux : l’intégration à la Fonction publique, la révision des salaires et le report de l’âge de départ à la retraite.

Le premier point de crispation réside dans le blocage des carrières. De nombreux agents, pourtant titulaires de diplômes qualifiants, attendent désespérément leur titularisation. « Depuis cinq mois, nous n’avons pas de suite par rapport à nos dossiers déposés dans nos différents secteurs », a vivement déploré Stella Bourobou au micro de Radio Gabon, pointant du doigt l’inertie des services compétents.

À cette impasse administrative s’ajoute une détresse financière quotidienne. Avec un salaire de base plafonnant à 80 000 francs CFA et une prime de logement fixée à 18 000 francs CFA, les agents crient à l’aberration économique. Face à l’inflation et au coût réel de la vie, cette aide au logement apparaît totalement déconnectée du marché immobilier. « Aucun Gabonais ne peut se loger aujourd’hui à 18 000 francs. Même pas une chambre en planche », a martelé la représentante syndicale.

Le paradoxe de la retraite à 55 ans

L’autre injustice dénoncée réside dans la gestion des départs à la retraite, actuellement fixés à 55 ans pour la MONP. Les agents réclament un alignement à 60 ans, à l’instar du reste de la Fonction publique. Ce décalage de cinq ans plonge les nouveaux retraités dans un vide juridique et financier dramatique : ils se retrouvent sans salaire, mais doivent patienter jusqu’à leurs 60 ans pour percevoir leur première pension.

Cette transition brutale bascule les anciens travailleurs dans un dénuement total. Anicet Nziengui Nziengui, récemment admise à la retraite, témoigne avec amertume de cette traversée du désert : « Sans vous cacher, rien n’est réjouissant. Vous n’avez aucun revenu, vous ne voyez pas le bout du tunnel. » Face à cette détresse, elle lance un appel direct au chef de l’État pour qu’il se penche d’urgence sur le sort de ces agents délaissés.

Vers une escalade du mouvement social

Déterminés à ne pas laisser leurs revendications lettre morte, les membres de la Fédération de la MONP entendent passer à la vitesse supérieure. Une grande déclaration de presse est annoncée dans les prochains jours. Cette nouvelle sortie médiatique visera à formaliser leurs exigences et à accentuer la pression sur le gouvernement afin d’obtenir des réponses concrètes à leurs urgences professionnelles et sociales.