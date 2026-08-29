Gabon : Bengone Nsi fustige l’amnésie mémorielle du régime envers les héros du coup d’Etat de 1964

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Trois ans après le coup de force du 30 août 2023, le Mouvement de redressement national (MORENA) est sorti de sa réserve ce jeudi 27 août 2026 par la voix de son président membre fondateur, Luc Bengone Nsi. Si le parti historique avait salué la fin du régime d’Ali Bongo Ondimba, il pointe aujourd’hui une omerta troublante : le refus des nouvelles autorités militaires de réhabiliter les soldats tombés lors du coup d’État de février 1964.

Dans une allocution sans détours au lendemain de la fête nationale, le leader du MORENA a exprimé sa vive incompréhension face au silence qui entoure les événements de 1964. Alors que le pouvoir actuel est lui-même dirigé par des militaires, aucun hommage officiel n’a été rendu à ceux qui s’étaient levés soixante ans plus tôt contre les dérives autocratiques pour défendre la souveraineté du Gabon.

Luc Bengone Nsi dénonce un deux poids, deux mesures mémoriel flagrant. « Le capitaine Ntchoréré a combattu pour la France, il a été honoré à juste titre en tant que valeureux soldat gabonais. Nos héros de février 1964 semblent, eux, être les grands oubliés du rappel mémoriel du CTRI. »,a-t-il fait remarquer. Citant nommément les lieutenants Jacques Mombo et Valère Essone, ainsi que les sous-lieutenants Daniel Mbene et Daniel Ndo Edou, il exige que la Nation reconnaisse enfin le sacrifice de ces hommes tombés sous les balles de l’armée française venue rétablir le pouvoir en place.

Un travestissement de l’histoire et un déni de justice

Pour le MORENA, cet oubli délibéré traduit une réécriture biaisée de l’histoire nationale qui prive les jeunes générations de modèles de bravoure patriotique. Cette amnésie officielle reflète, selon le parti, une continuité dans les pratiques d’un pouvoir qui peine à rompre avec les travers du passé.

Outre le devoir de mémoire, le président du MORENA dresse un constat critique de la gouvernance actuelle, marquée par l’explosion de la dette publique, la précarité sociale et des réformes menaçant le pluralisme politique. Rappelant que le pouvoir ne saurait être une « récompense » ou un « privilège personnel », il exhorte les Gabonais à la vigilance démocratique.

Face à ces dérives et au mépris de la mémoire des premiers résistants de la République, le constat de Luc Bengone Nsi demeure cinglant : « Le Gabon mérite mieux, le peuple gabonais mérite mieux. » Il appelle à une véritable justice mémorielle pour corriger ces erreurs historiques et bâtir une Nation enfin reconnaissante envers ses véritables héros.