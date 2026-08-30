Gabon : Mouity Nzamba réclame la libération de Bilie-By-Nze et des «détenus pour délits d’opinion»

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Choisi parmi les personnalités devant être décorées à l’occasion de la Fête de la Libération organisée ce 30 août 2026 à Makokou, le président du Parti Gabonais du Progrès (PGP), Benoît Joseph Mouity Nzamba, a accueilli cette distinction comme une reconnaissance du combat historique de sa formation politique. Mais le responsable politique a surtout profité de cette séquence pour interpeller le pouvoir sur les libertés publiques, en réclamant notamment la libération d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, de Bob Mengome et d’autres personnes qu’il présente comme poursuivies ou détenues pour des « délits d’opinion ». Il appelle également à la fin des « tracasseries politiques » visant, selon lui, Giovanni Boulingui.

La prise de position introduit une dimension politique dans les célébrations du troisième anniversaire du 30 août 2023. Tout en remerciant les autorités pour la distinction qui lui est attribuée, Benoît Joseph Mouity Nzamba renvoie la notion de « Libération » à ce qu’il considère comme sa traduction indispensable : la garantie effective des libertés individuelles. Une manière de saluer la reconnaissance reçue sans renoncer à son positionnement critique à l’égard du pouvoir.

Une décoration reçue comme une reconnaissance historique

« Pour une surprise, c’est véritablement une surprise ! », écrit le président du PGP, qui affirme ne pas être porté « au narcissisme, au “m’as-tu-vu” ni à la recherche de la gloire personnelle ». Il rattache davantage cette distinction à l’histoire politique dont il se revendique et à son engagement en faveur d’un Gabon « débarrassé du tribalisme et du clanisme ».

Benoît Joseph Mouity Nzamba rappelle notamment le « Non » défendu lors du référendum gaulliste de 1958 par le PUNGA de René-Paul Sousatte, en citant Pierre-Louis Agondjo Okawe et Joseph Rendjambe Issani parmi les figures de cette séquence. « Je suis heureux de constater que le gouvernement reconnaît aujourd’hui le rôle historique de notre parti dans ce mouvement de résistance à l’oppression et dans le combat pour l’avènement de la liberté du peuple gabonais », souligne-t-il.

Bilie-By-Nze et Bob Mengome au cœur de son interpellation

Le président du PGP assortit cependant ses remerciements d’une demande adressée directement aux autorités. « Je souhaite également ardemment la libération de Monsieur Alain-Claude Bilie-By-Nze, de Bob Mengome et des autres détenus poursuivis ou détenus pour des délits d’opinion », écrit-il. La qualification de « délits d’opinion » relève ici de l’appréciation politique de Benoît Joseph Mouity Nzamba et ne préjuge pas des qualifications retenues dans les différentes procédures concernées.

Pour le responsable politique, la crédibilité de la restauration institutionnelle doit également se mesurer au traitement réservé aux contradicteurs. « Un pouvoir s’élève et se grandit en respectant les libertés individuelles des citoyens ainsi que l’ensemble de leurs droits », affirme-t-il. Un message qui entre directement en résonance avec la symbolique d’une journée officiellement consacrée à la Libération.

Boulingui et l’exigence de faire la lumière

Benoît Joseph Mouity Nzamba évoque également le cas de Giovanni Boulingui, dont il demande la fin des « tracasseries politiques ». Il rattache celles-ci aux dénonciations formulées par ce dernier concernant de possibles détournements de fonds destinés à la Nyanga. Là encore, ces soupçons ne sauraient être considérés comme établis en l’absence des conclusions d’une enquête compétente.

Le président du PGP privilégie d’ailleurs lui-même cette voie : « Le bon sens commanderait de faire toute la lumière sur ces présumés détournements et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent au regard des résultats de l’enquête diligentée par les services compétents. » En acceptant la reconnaissance symbolique du pouvoir tout en l’interpellant sur les libertés publiques, Benoît Joseph Mouity Nzamba place ainsi le 30 août devant sa propre promesse : pour lui, la Libération ne peut être seulement commémorée, elle doit également pouvoir se vérifier dans l’exercice quotidien de la liberté, de la justice et de la contradiction politique.