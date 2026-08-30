Oligui Nguema : «Le 30 août nous a rendu la liberté de choisir ; il nous impose désormais le devoir de réussir»

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Trois ans après le « Coup de la Libération » du 30 août 2023, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut faire évoluer le sens politique de cette date. Dans son discours prononcé ce 30 août 2026 à Makokou, à l’occasion de la troisième Fête de la Libération, le chef de l’État a estimé que la rupture avec l’ancien régime ne pouvait plus constituer, à elle seule, la mesure du changement. « Le 30 août nous a rendu la liberté de choisir ; il nous impose désormais le devoir de réussir », a-t-il déclaré. Une formule qui déplace désormais l’exigence de la rupture politique vers celle des résultats.

Depuis le renversement du régime d’Ali Bongo en 2023, le pouvoir a construit une partie de sa légitimité autour de la restauration des institutions et de la souveraineté populaire. Nouvelle Constitution, réformes électorales et réorganisation du paysage politique ont constitué les premiers marqueurs de cette séquence. Mais trois ans plus tard, la question n’est plus uniquement de savoir ce qui a changé dans les textes. Elle est de déterminer ce que cette rupture produit concrètement dans la vie des Gabonais.

De la rupture institutionnelle à l’obligation de résultats

Brice Clotaire Oligui Nguema l’a lui-même reconnu en affirmant que le « Coup de la Libération » ne s’était pas limité « à la seule adoption d’une nouvelle Constitution, d’une loi électorale, d’un code électoral ou d’une loi sur les partis politiques ». L’ambition initiale était, selon lui, de « corriger les dérives qui minaient notre société ».

Cette promesse place désormais la Ve République devant une obligation autrement plus difficile : transformer les institutions nouvelles en amélioration mesurable du service public. Santé, Fonction publique, entrepreneuriat, infrastructures, eau, éducation ou encore emploi deviennent ainsi les véritables terrains sur lesquels la portée du 30 août sera évaluée.

Réformer, mais aussi rendre des comptes

Le discours de Makokou marque également un durcissement sur la responsabilité. Agents publics en situation irrégulière, abandons de poste, bénéficiaires de crédits publics qui ne remboursent pas, gestion des recettes hospitalières : le président a multiplié les rappels à l’ordre. « Le corporatisme ne doit pas prendre le pas sur la responsabilité », a-t-il notamment prévenu.

Mais cette exigence ne peut s’appliquer uniquement aux administrés ou aux agents publics. En affirmant que ministres, magistrats, hauts responsables civils et militaires doivent également « répondre de leurs actes », le chef de l’État fixe à son propre pouvoir un standard dont l’application constituera nécessairement un indicateur de crédibilité.

Trois ans après, le temps de la preuve

La troisième Fête de la Libération ouvre ainsi une nouvelle séquence politique. En 2023, l’urgence était de rompre avec un système contesté. En 2026, le défi consiste davantage à démontrer que cette rupture peut produire une administration plus efficace, des services publics fonctionnels et une économie offrant davantage de perspectives.

C’est précisément tout le poids de la formule prononcée à Makokou. La liberté de choisir peut naître d’une rupture politique ; réussir exige des institutions capables de produire durablement des résultats. Trois ans après le 30 août 2023, la Libération entre donc dans une phase plus exigeante : celle où sa légitimité sera progressivement jugée non plus seulement à l’aune de ce qu’elle a renversé, mais de ce qu’elle aura effectivement construit.