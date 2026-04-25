Eritedge et Elyos, en marche vers l’excellence du conseil en Afrique !

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Lors d’une conférence de presse animée dans un hôtel de Libreville le vendredi 24 avril 2026, Erik Watremez, Christelle Bouyou, Nicolas Chevrinais et Fatima Bangoura ont acté la naissance d’Eritedge et d’Elyos. Ces deux réseaux indépendants mais complémentaires succèdent, par une opération de reprise stratégique, aux activités du cabinet Ernst & Young (EY) dans la région.

Dès le 1er mai 2026, cette opération d’envergure se traduira comme une véritable mutation structurelle. Selon les dirigeants de deux entités « il ne s’agit pas pas d’un changement de dénomination sociale ». Sur le plan juridique, cette scission opérationnelle permet de dissocier les fonctions régaliennes de l’audit de celles, plus transversales, du conseil juridique, fiscal et opérationnel.

Eritedge et Elyos une énergie bicéphale louable pour l’Afrique !

Échangeant de manière cordiale avec le parterre de journalistes, Erik Watremez, Christelle Bouyou, Nicolas Chevrinais et Fatima Bangoura ont souligné que cette réorganisation répond à une exigence croissante de gouvernance d’entreprise et de conformité réglementaire. En se dotant d’une identité propre, les deux réseaux s’affranchissent des contraintes inhérentes aux structures globales pour privilégier l’agilité décisionnelle.

Photo de famille au terme de la présentation d’Eritedge et d’Elyos © D.R.

Mais il est à noter que cette posture n’impacte en rien les standards internationaux d’assurance qualité. Pour faire clair, l’architecture de ce nouvel écosystème repose sur une spécialisation fine par pôles de compétences. D’une part, Eritedge, sous la coordination d’Erik Watremez et de Christelle Bouyou, se positionne comme le garant de la fiabilité de l’information financière. Avec pour métiers l’audit légal, commissariat aux comptes et conseil en finance durable

Cette entité vise à sécuriser les investissements dans un contexte de volatilité des marchés africains. Tandis qu’Elyos, dirigé par Nicolas Chevrinais et Fatima Bangoura, hérite du prestigieux patrimoine de FFA Juridique et Fiscal. Son expertise couvre l’ingénierie fiscale, le droit social et douanier, ainsi que l’accompagnement des transformations digitales. Il s’agit ici d’une réponse directe à la complexification des cadres législatifs de la zone OHADA.

L’émergence d’un géant régional

Avec un capital humain de 900 collaborateurs répartis dans neuf pays dont 80 collaborateurs basés au Gabon, ces deux réseaux ambitionnent de rester des « champions nationaux » à vocation continentale. Économiquement, c’est une démarche en phase avec la localisation de la valeur ajoutée. Car la combinaison de la connaissance intime des tissus économiques locaux avec des méthodologies de classe mondiale, donne à Eritedge et Elyos offrent une alternative crédible aux décideurs.

Étant donné que ces derniers exigent une compréhension fine des spécificités territoriales sans compromis sur l’excellence technique. Il va sans dire que l’avènement d’Eritedge et Elyos est l’aboutissement d’un projet décennal bien huilé. L’affirmation de leur trajectoire indépendante permet de cerner que l’excellence africaine est désormais capable de s’auto-réguler et de se projeter de manière autonome. Deux réseaux « par le continent, pour le continent ».