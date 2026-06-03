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Akébé : le bassin versant obstrué par les déchets

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 11h12min
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Des ordures ménagères jouxtant le canal d'Akébé © D.R.
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Poubelles débordantes, garages anarchiques et véhicules abandonnés sur les trottoirs. Au marché d’Akébé, dans le 3ᵉ arrondissement de Libreville, les abords du bassin versant destiné à canaliser les eaux pluviales offrent un spectacle préoccupant.

À l’intérieur de cette infrastructure conçue pour absorber d’importants volumes d’eau, les bouteilles en plastique, sachets, emballages divers, herbes et autres détritus se sont accumulés au fil du temps. Une situation qui compromet sérieusement son bon fonctionnement.

Pour les agents chargés de l’assainissement, les causes de cette dégradation sont bien connues. « Malgré les campagnes de sensibilisation, certaines personnes continuent de jeter leurs ordures dans les bassins versants. Pourtant, la collecte de proximité a lieu les lundis, mercredis et vendredis. Malheureusement, ces consignes ne sont pas toujours respectées », explique un agent de Clean Africa.

Quand l’incivisme accroît les risques sanitaires

Face à ce phénomène récurrent, les autorités ont multiplié les initiatives afin d’encourager une meilleure gestion des déchets. Parmi elles figurent des opérations de rachat de bouteilles en plastique, offrant jusqu’à 20 FCFA par unité collectée. Une mesure incitative dont l’efficacité semble toutefois limitée dans le temps. « Périodiquement, la mairie lance des campagnes de collecte de bouteilles plastiques. Mais une fois ces opérations terminées, beaucoup retombent dans leurs anciennes habitudes et recommencent à jeter les déchets n’importe où », déplore un agent municipal.

À l’origine, ce bassin versant devait protéger les populations contre les inondations. Aujourd’hui, il constitue une source d’inquiétude permanente pour les riverains, qui dénoncent les conséquences sanitaires et matérielles liées à son obstruction.

« Il y a beaucoup de maladies dans le quartier. Plusieurs habitants souffrent régulièrement de fièvres à cause de la prolifération des moustiques. En période de pluie, nous faisons également face aux inondations. Récemment, mon frère a même vu son véhicule emporté par les eaux », témoigne un habitant du secteur.

Alors que les riverains tirent la sonnette d’alarme sur leurs conditions de vie, les agents d’assainissement, eux, appellent à davantage de civisme et de responsabilité collective. L’état du bassin versant du marché d’Akébé illustre, une fois de plus, l’urgence d’une prise de conscience citoyenne pour préserver les infrastructures publiques et prévenir les risques environnementaux.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire

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