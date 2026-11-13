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Production avicole : le gouvernement table sur 796,7 tonnes de poulets de chair au 1er janvier 2027 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 novembre 2026 à 12h55min
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Une vue de la réunion présidé par secrétaire général du gouvernement, Abdu Razzaq Guy Kambogo © D.R.
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À quelques semaines de l’échéance fatidique du 1er janvier 2027, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Le mercredi 11 novembre 2026, le Comité technique de coordination opérationnelle s’est réuni pour sa sixième session de travail afin d’évaluer l’état d’avancement de la production nationale de poulets de chair. Sous la présidence du secrétaire général du gouvernement, Abdu Razzaq Guy Kambogo, cette rencontre stratégique visait un double objectif : dresser un bilan concret des préparatifs et lever les derniers verrous opérationnels entre l’administration et les éleveurs.

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Les chiffres communiqués à l’issue de la séance témoignent d’une montée en puissance progressive de l’appareil productif. Le programme d’accompagnement étatique couvre désormais 150 exploitations réparties sur le territoire, représentant un potentiel de 562 400 poussins d’un jour pour une production globale estimée à 961,7 tonnes.

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Sur le plan budgétaire, la machine administrative s’active pour soutenir cette dynamique. Trois ordonnances de paiement, totalisant une enveloppe de 3,1 milliards de FCFA, ont déjà été transmises au Trésor public. Sur le terrain, les retombées commencent à se matérialiser : 81 fermes reçoivent graduellement leurs dotations en poussins, en aliments pour volailles ainsi qu’en produits vétérinaires. En additionnant les volumes de ce dispositif à ceux des producteurs indépendants, les autorités tablent sur une disponibilité de 796,7 tonnes de viande de volaille dès le 1er janvier 2027.

L’appui bancaire pour changer d’échelle

Pour pérenniser ces acquis et éviter toute rupture d’approvisionnement, le relais financier prend également forme. La Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG) s’apprête à injecter 7,163 milliards de FCFA dans la filière. Ces investissements massifs devraient démultiplier les capacités de production nationales dès le premier trimestre 2027, offrant ainsi un second souffle aux opérateurs locaux.

Une échéance présidentielle non négociable

Face aux interrogations persistantes du marché, Abdu Razzaq Guy Kambogo a tenu à dissiper le moindre doute. Le secrétaire général du gouvernement a fermement réaffirmé le maintien de la date du 1er janvier 2027 pour l’entrée en vigueur de l’interdiction d’importer des poulets de chair, une mesure phare voulue par le chef de l’État. Il a, dans la foulée, exhorté l’ensemble des acteurs publics et privés à redoubler d’efforts et à honorer scrupuleusement leurs engagements.

À terme, cette mobilisation générale poursuit une ambition de souveraineté alimentaire claire : atteindre une production annuelle de 120 000 tonnes. Un pari audacieux qui repose sur l’implantation progressive de fermes performantes à travers les neuf provinces du pays, grâce à la synergie entre petits éleveurs et géants agro-industriels.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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