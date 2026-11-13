Mandji-Ndolou : un planteur de 67 ans sauvagement tué et calciné dans sa plantation

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L’émotion reste vive dans la localité de Mandji, dans la province de la Ngounié, après l’assassinat d’une extrême brutalité d’un habitant de 67 ans. D’après les informations rapportées par le quotidien L’Union, Isidore Mayagui a été tué avant que son corps ne soit livré aux flammes directement sur son lieu de travail. À l’issue des premières investigations menées par les forces de l’ordre, deux suspects ont déjà été placés sous mandat de dépôt.

La tragédie a été mise au jour le samedi 17 octobre 2026, aux alentours de 14 heures. Ce jour-là, un client se rend à Tamba, un campement situé à environ cinq kilomètres de la commune de Mandji, pour récupérer sa commande de vin de canne. Sur place, il découvre le corps sans vie d’Isidore Mayagui, gisant face contre terre et entièrement calciné dans son champ de canne à sucre.

Sous le choc, le visiteur rebrousse immédiatement chemin pour donner l’alerte auprès de la gendarmerie et des proches de la victime. Une équipe mixte composée d’enquêteurs, de personnels du centre médical et de membres de la famille se transporte alors sur les lieux. Face à l’état de décomposition très avancé de la dépouille, les gendarmes suggèrent une inhumation sur place. La famille préférera toutefois recueillir les restes du défunt afin de les acheminer jusqu’à Mandji, où l’enterrement s’est déroulé quelques heures plus tard.

Des menaces répétées avant l’irréparable

Installé seul dans son campement, Isidore Mayagui vivait paisiblement de sa production artisanale de vin de canne, qu’il conditionnait dans des bidons. Il ne rejoignait la ville que le week-end pour écouler sa marchandise et effectuer ses achats.

Pourtant, sa tranquillité avait déjà été troublée. Selon les révélations de L’Union, le sexagénaire avait auparavant alerté ses parents ainsi que la gendarmerie au sujet de deux agressions. Il affirmait avoir été braqué et menacé à deux reprises par un trio d’individus qui lui avaient dérobé son téléphone portable et son argent. Faute de plainte écrite déposée à l’époque, ce signalement était resté au stade de simple déclaration verbale. La troisième incursion des malfaiteurs lui aura finalement coûté la vie : surpris en pleins travaux champêtres, il aurait été abattu puis brûlé par ses assaillants dans l’espoir d’effacer toute trace de leur forfait.

Deux suspects sous les verrous, un troisième en fuite

L’enquête a rapidement permis de remonter la piste des agresseurs présumés. Après une semaine de garde à vue, deux individus ont été présentés le mercredi 4 novembre devant le juge d’instruction de Mouila, qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt. Il s’agit de Willy Blanchard M.B., 29 ans, désigné comme le cerveau de l’opération, et de Valentin R., âgé de 30 ans. Tous deux originaires de l’Ogoulou, à Mimongo, ils partageaient le même logement au quartier Sangala.

Présumés innocents à ce stade de la procédure, les deux hommes ont été incarcérés à la prison régionale de Mouila. Quant à leur troisième complice présumé, Tony M., présenté comme le doyen de la bande, il demeure activement recherché par les forces de sécurité après avoir pris la fuite.