Gabon : le CHU d’Owendo annule son appel d’offres pour le gardiennage de ses locaux sans en préciser les motifs

Ecouter l'article

Le Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO) a annoncé l’annulation de l’appel d’offres ouvert n°03/MS/GARDIENNAGE-CHUO/2026, relatif à la surveillance et au gardiennage de ses installations. La décision, datée du 29 octobre 2026 et rendue publique dans le quotidien L’Union du 5 novembre 2026, met fin à une procédure de passation de marché initialement annoncée le 11 octobre dernier. Si l’établissement hospitalier informe officiellement les entreprises soumissionnaires de cette annulation, aucune explication n’est fournie sur les raisons ayant conduit à interrompre la procédure. Une absence de motivation publique qui soulève des interrogations sur la transparence de la commande publique.

La passation des marchés publics constitue un enjeu important pour la gestion des établissements sanitaires, notamment lorsqu’elle concerne des prestations indispensables à leur fonctionnement quotidien. C’est le cas du gardiennage, qui participe à la sécurisation des bâtiments, des équipements, du personnel et des usagers. Au Centre hospitalier universitaire d’Owendo, la procédure engagée pour sélectionner un prestataire chargé de cette mission vient d’être interrompue. Dans un communiqué publié dans L’Union du jeudi 5 novembre 2026, la direction générale de l’établissement annonce l’annulation de l’appel d’offres, sans fournir d’éléments permettant d’en comprendre les circonstances.

Une procédure annulée moins de trois semaines après sa publication

Dans son communiqué, la direction générale du CHUO indique expressément : « La Direction Générale du Centre Hospitalier Universitaire (CHUO) informe l’ensemble des soumissionnaires et opérateurs économiques de l’annulation de l’appel d’offre ouvert n°03/MS/GARDIENNAGE-CHUO/2026 relatif au gardiennage des locaux ». L’avis rappelle que cette consultation avait été publiée dans le quotidien L’Union n°15 241 du 11 octobre 2026.

La décision intervient ainsi dix-huit jours après la publication initiale de l’appel d’offres, si l’on retient la date du 29 octobre figurant sur le communiqué. L’établissement précise ensuite : « En conséquence, la procédure de passation dudit marché est annulée. » Cette formulation confirme l’arrêt de la procédure, mais ne renseigne ni sur son état d’avancement au moment de l’annulation ni sur l’existence éventuelle d’offres déjà déposées par les entreprises intéressées.

Une décision officielle, mais des motifs non communiqués

Le principal point d’interrogation concerne les raisons ayant conduit le CHUO à interrompre cette consultation. Le communiqué ne fait état d’aucune irrégularité, d’aucune insuffisance budgétaire, d’aucune modification du besoin ni d’une éventuelle réorientation de la procédure. Il serait donc prématuré d’attribuer cette décision à un dysfonctionnement administratif ou à une anomalie dans la passation du marché.

Pour autant, l’absence de justification publique limite la compréhension de cette décision par les opérateurs économiques. Dans le domaine de la commande publique, l’information des candidats constitue un élément important de transparence et de prévisibilité. Une annulation peut répondre à différentes considérations administratives ou techniques, mais la communication de ses motifs permettrait d’en apprécier la portée. À ce stade, le communiqué ne permet pas de déterminer si une nouvelle consultation sera organisée.

Quelles conséquences pour les entreprises soumissionnaires ?

La direction générale du CHUO conclut son avis en remerciant « l’ensemble des soumissionnaires pour l’intérêt porté à cette procédure », tout en les invitant à prendre acte de la décision. Cette formule confirme que l’établissement entend notifier publiquement l’interruption du processus aux entreprises concernées, sans toutefois préciser les modalités d’un éventuel suivi administratif.

Pour les opérateurs économiques ayant préparé une candidature, l’annulation peut représenter du temps et des ressources mobilisés sans perspective immédiate d’attribution. Les documents publiés ne permettent cependant pas de savoir combien d’entreprises ont participé à la consultation, si des offres ont effectivement été déposées ou si des frais particuliers ont été engagés. Ces informations seraient nécessaires pour apprécier les conséquences concrètes de l’annulation sur les candidats.

La continuité du gardiennage hospitalier en question

Au-delà des considérations relatives à la commande publique, cette décision soulève également la question de la continuité du service de gardiennage au CHU d’Owendo. La surveillance des installations hospitalières participe à la protection des patients, des agents, des visiteurs et des équipements médicaux. L’annulation d’une procédure destinée à sélectionner un prestataire appelle donc des précisions sur les dispositions retenues pour assurer cette mission.

Rien dans le communiqué ne permet toutefois d’affirmer que le CHUO se trouve actuellement dépourvu de dispositif de sécurité. L’établissement pourrait disposer d’un contrat en cours ou d’autres moyens de surveillance, sans que ces éléments soient précisés dans l’avis. La question porte donc moins sur une éventuelle interruption du gardiennage, qui n’est pas établie, que sur les conditions dans lesquelles cette prestation sera organisée à l’avenir.

Une incohérence dans les qualités des signataires à clarifier

Un autre élément mérite attention. Alors que le communiqué émane du Centre hospitalier universitaire d’Owendo, la qualité mentionnée au bas du document désigne le « Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville », suivi du nom du Pr Ervais Richard Obame. Le document mentionne également la directrice générale des Marchés publics, Sylvie Nguembhyt, avec la qualité de commissaire général.

Cette différence entre l’établissement concerné par l’appel d’offres et celui mentionné dans la qualité du signataire constitue, à tout le moins, une incohérence rédactionnelle apparente. Elle ne suffit pas à remettre en cause la validité de la décision, mais mériterait une clarification officielle afin d’identifier précisément l’autorité hospitalière ayant pris ou signé l’acte. En définitive, l’annulation du marché de gardiennage du CHU d’Owendo appelle deux précisions essentielles : les motifs de l’interruption de la procédure et les modalités envisagées pour assurer durablement la sécurité de l’établissement.