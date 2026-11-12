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ODEBAC : Le Gabon face au défi de capter sa part d’une enveloppe régionale de 27,55 milliards de FCFA

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 novembre 2026 à 14h37min
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Mosaïque des images satellite haute résolution et drones prise par la startup Gentian © D.R.
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Doté d’un littoral riche mais encore sous-exploité sur le plan économique, le Gabon entend accélérer la valorisation de son espace maritime. Le lancement officiel à Libreville du programme régional ODEBAC offre aux autorités un levier stratégique pour dynamiser les filières liées à la mer, de la pêche au tourisme côtier, tout en assurant la sauvegarde de la biodiversité. Soutenu par l’Union européenne à hauteur de 27,55 milliards de FCFA sur une période de sept ans, ce mécanisme couvre six États d’Afrique centrale. Pour la capitale gabonaise, le défi consiste désormais à traduire cette impulsion diplomatique en retombées concrètes et durables pour les opérateurs économiques nationaux.

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L’ouverture, le 9 novembre 2026, de la première session du Comité d’orientation stratégique de l’ODEBAC marque le coup d’envoi opérationnel de cette initiative d’envergure. Le dispositif fédère douze projets distincts articulés autour de trois axes majeurs : l’amélioration de la gouvernance maritime, l’essor de l’économie bleue et la préservation des écosystèmes côtiers.

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Signe de son rôle moteur dans cette architecture sous-régionale, Libreville abrite déjà, depuis juillet 2026, l’équipe d’assistance technique chargée de piloter et d’harmoniser le déploiement des actions sur le terrain.

Pêche, tourisme et protection du littoral en ligne de mire

Sur le plan national, les opportunités offertes par ce partenariat ciblent des secteurs clés pour la diversification de l’économie. L’accent est mis sur la modernisation et la structuration de la pêche artisanale, le renforcement de la surveillance contre la pêche illicite, ainsi que la consolidation des chaînes de valeur halieutiques. Parallèlement, le développement d’un tourisme côtier durable figure parmi les priorités identifiées pour créer de nouvelles sources de richesse.

Cette approche économique s’accompagne d’un volet environnemental indispensable. La restauration des mangroves et la protection des zones littorales constituent des chantiers majeurs, dont l’aboutissement doit directement sécuriser les moyens de subsistance des populations vivant le long des côtes gabonaises.

Le défi d’une traduction concrète sur le terrain

Si l’annonce financière suscite de réels espoirs, une lecture attentive du mécanisme invite toutefois à la prudence. L’enveloppe globale de 27,55 milliards de FCFA n’est pas exclusivement réservée au Gabon : elle doit être partagée entre les six pays bénéficiaires et les douze projets retenus, sans qu’une clé de répartition nationale n’ait encore été rendue publique.

Dès lors, l’efficacité réelle de l’ODEBAC pour le pays se mesurera à sa capacité d’absorption. L’enjeu pour Libreville sera de capter une part significative de ces ressources afin d’accompagner les entreprises locales, de générer des emplois pérennes et d’accroître tangiblement les revenus des pêcheurs et des communautés côtières.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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