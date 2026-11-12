Démolitions dans le Grand Libreville : les occupants sans titres fonciers seront-ils aussi indemnisés ?

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Alors que le gouvernement gabonais annonce de nouvelles opérations de démolition sur cinq axes du Grand Libreville, la question de l’indemnisation des occupants dépourvus de titres fonciers revient au centre des préoccupations. Lors d’un point de presse tenu le 11 novembre 2026, le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Eyeghe Nze, a assuré que les mesures d’accompagnement concernaient également les personnes ne disposant pas de documents fonciers. Une annonce importante, alors que 3,573 milliards de FCFA ont été décaissés pour la première phase des opérations à Okala, Diba-Diba et Lac Bleu. Reste à connaître les critères d’éligibilité, les modalités d’évaluation des préjudices et les garanties offertes aux futurs occupants concernés.

La poursuite des démolitions dans le Grand Libreville soulève une question aussi sensible que déterminante : que deviennent les familles installées depuis plusieurs années sur des terrains dont elles ne possèdent pas nécessairement les titres de propriété ? Dans un contexte où les autorités entendent libérer les emprises publiques pour moderniser les infrastructures routières, la situation juridique des occupants pourrait avoir des conséquences importantes sur leur accompagnement. Selon les informations rapportées par Hans Ndong Mebale dans L’Union, le gouvernement entend inclure les personnes sans titres fonciers dans son dispositif social. Une orientation qui mérite toutefois d’être précisée, tant les situations d’occupation, les droits susceptibles d’être invoqués et les préjudices subis peuvent différer d’un ménage à l’autre.

Une indemnisation annoncée au-delà des seuls propriétaires fonciers

Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Eyeghe Nze a indiqué que le gouvernement avait pris des mesures d’accompagnement pour les personnes affectées par les opérations, y compris celles ne disposant pas de titres fonciers. Cette précision constitue un élément important dans la gestion sociale des déguerpissements, puisqu’elle laisse entendre que l’absence d’un titre de propriété ne conduit pas automatiquement à l’exclusion du dispositif annoncé.

Toutefois, plusieurs interrogations demeurent. Les personnes concernées bénéficieront-elles d’une indemnisation financière, d’une aide au relogement ou d’un accompagnement social spécifique ? Les constructions réalisées sans titre foncier seront-elles évaluées selon les mêmes critères que celles appartenant à des propriétaires régulièrement établis ? Le gouvernement n’a pas précisé, dans les éléments communiqués, les règles permettant de distinguer ces différentes situations. Or, l’aide accordée à un occupant sans titre ne doit pas être confondue avec la reconnaissance d’un droit de propriété sur le terrain occupé.

3,573 milliards de FCFA décaissés : quels bénéficiaires ?

Pour la première phase des opérations menées à Okala, Diba-Diba et Lac Bleu, le porte-parole du gouvernement a annoncé le décaissement de 3 milliards 573 millions de FCFA. Selon les chiffres rapportés par L’Union, plus de 672 millions de FCFA ont été évoqués pour 103 personnes à Diba-Diba et plus de 320 millions de FCFA pour 22 bénéficiaires au Lac Bleu. Le gouvernement a également précisé que les paiements se poursuivaient pour d’autres personnes affectées.

Ces données ne permettent cependant pas de déterminer combien de bénéficiaires disposent effectivement de titres fonciers et combien relèvent d’autres catégories d’occupants. Elles ne précisent pas davantage la nature des préjudices indemnisés ni les montants déjà effectivement versés. La publication de statistiques détaillées, distinguant les propriétaires, les occupants sans titre et les exploitants commerciaux, permettrait d’apprécier la portée réelle de l’engagement gouvernemental et de vérifier que les mesures annoncées bénéficient aux différentes catégories de personnes concernées.

Cinq nouveaux axes et des situations foncières potentiellement complexes

Les prochaines opérations doivent concerner les secteurs Sortie SEEG–Delta Postal, Université Omar Bongo–Lac Bleu, Carrefour 9 Provinces–Cité des Panthères, Carrefour Abaga, dit 9 Provinces–Cité des Panthères GR, ainsi que le prolongement de la voie de contournement Cap Caravane–Amissa. Ces interventions pourraient concerner des habitations, des commerces et d’autres installations dont les situations administratives devront être examinées individuellement.

La question foncière ne se limite pourtant pas à la possession matérielle d’un titre. Certains occupants peuvent détenir des documents administratifs, des actes de cession, des autorisations ou d’autres justificatifs dont la portée juridique doit être appréciée. D’autres peuvent être locataires ou exercer une activité économique dans des locaux qui ne leur appartiennent pas. Une procédure transparente d’identification et d’évaluation apparaît donc indispensable pour éviter que des situations différentes soient traitées indistinctement.

Accompagner les occupants sans légitimer les occupations irrégulières

Le gouvernement justifie les démolitions par la nécessité de libérer les emprises destinées aux infrastructures et de prévenir les risques liés à certaines constructions. Emmanuel Eyeghe Nze a notamment souligné que « l’occupation irrégulière des emprises publiques et les constructions réalisées en méconnaissance des règles d’urbanisme compromettent la réalisation des infrastructures ». Cette position rappelle que les pouvoirs publics disposent de responsabilités en matière d’aménagement, de sécurité et de protection du domaine public.

Mais la lutte contre les occupations irrégulières n’exclut pas la prise en considération des conséquences humaines des opérations. Une famille dépourvue de titre foncier peut néanmoins subir la perte de son logement, tandis qu’un commerçant peut perdre son outil de travail. Les autorités devront donc clarifier la nature des aides prévues, les conditions d’accès au dispositif et les voies de contestation offertes aux personnes qui s’estimeraient lésées. À l’approche des prochaines démolitions, l’enjeu sera de démontrer que la libération des emprises publiques peut s’effectuer sans laisser les occupants les plus vulnérables sans solution.