Libreville : au quartier Bel Air, les riverains dénoncent un dépôt sauvage d’ordures malgré leurs alertes

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Au quartier Bel Air, dans le 1er arrondissement de Libreville, les habitants du Carrefour dit Briqueterie, dans les Charbonnages, dénoncent la persistance d’un dépôt sauvage d’ordures ménagères à proximité immédiate des habitations. Malgré plusieurs alertes adressées aux autorités municipales, dont un courrier daté du 14 septembre 2026 et réceptionné le 22 octobre, la situation demeure préoccupante. Des photographies prises le 3 novembre 2026 témoignent d’une accumulation importante de déchets, tandis que les riverains réclament une intervention urgente de la mairie pour rétablir la salubrité publique.

À Libreville, la gestion des ordures ménagères continue de susciter l’exaspération des populations. Au quartier Bel Air, plus précisément au Carrefour dit Briqueterie, dans les Charbonnages, un espace situé devant des habitations est progressivement devenu un point de regroupement des déchets. Une situation dénoncée depuis plusieurs semaines par les riverains, qui estiment que les autorités municipales tardent à apporter une réponse durable. Dans un courrier adressé au maire du 1er arrondissement, dont Gabon Media Time a reçu copie, les habitants alertent sur les nuisances sanitaires et les conséquences de cette installation sur leur cadre de vie.

Un dépôt d’ordures installé devant les habitations

Dans ce courrier daté du 14 septembre 2026, son auteur conteste notamment l’installation d’une pancarte par les services municipaux devant une résidence, désignant cet emplacement comme point de dépôt et de ramassage des ordures ménagères du quartier. Une décision jugée inappropriée en raison de la proximité immédiate des habitations et des nuisances qu’elle occasionne aux occupants.

Le document évoque des odeurs persistantes, la prolifération de mouches, de souris et de rats, ainsi que l’obstruction d’un caniveau par les déchets. Les habitants redoutent également une aggravation des risques sanitaires avec le retour des pluies. « Le choix peu judicieux de l’emplacement retenu […] trouble de manière manifeste la quiétude de ma famille », peut-on notamment lire dans cette correspondance, qui souligne les conséquences de l’insalubrité sur les conditions de vie des riverains.

Des alertes répétées, mais une situation qui perdure

Le courrier, réceptionné le 22 octobre 2026 par les services municipaux, faisait déjà suite à une précédente correspondance datée du 14 septembre. Son auteur demandait expressément le retrait de la pancarte, ainsi que le nettoyage de la chaussée et du caniveau bordant la propriété concernée. Il plaidait également pour une organisation plus rigoureuse de la collecte, reposant sur des jours et horaires précis de ramassage.

Pourtant, les photographies prises le 3 novembre 2026 à 7 h 30 montrent toujours une importante accumulation de sacs-poubelles, de bouteilles en plastique, de cartons et d’objets encombrants le long de la chaussée. Selon les témoignages recueillis, des échauffourées auraient également éclaté à proximité du site. Les riverains regrettent par ailleurs qu’aucune sentinelle n’ait été déployée pour faire respecter l’interdiction des dépôts sauvages, malgré une réunion précédemment organisée avec les responsables municipaux.

La responsabilité de la mairie interpellée

Face à cette situation, les habitants appellent désormais à une intervention effective de la municipalité. Ils préconisent notamment le déploiement de sentinelles et, si nécessaire, la mobilisation de la police municipale pour empêcher les dépôts anarchiques et prévenir de nouveaux incidents. À leurs yeux, l’installation d’un panneau d’interdiction ne saurait suffire si aucune mesure de contrôle ne permet d’en garantir le respect.

La question dépasse cependant la seule répression des comportements inciviques. Elle interroge également l’organisation du service public de collecte des déchets et la pertinence des emplacements retenus pour leur regroupement. Dans son courrier, le riverain insiste sur la nécessité d’imposer aux habitants des horaires de sortie des poubelles, afin d’éviter leur accumulation permanente sur les trottoirs et les voies publiques.

Une solution durable attendue au Carrefour Briqueterie

La persistance de ce dépôt sauvage illustre les difficultés rencontrées dans la gestion quotidienne de la salubrité urbaine. Entre l’obligation des collectivités d’organiser la collecte et celle des citoyens de respecter les règles d’hygiène publique, la résolution du problème suppose une action coordonnée. Le nettoyage du site, l’entretien des caniveaux, l’encadrement des horaires de ramassage et une surveillance régulière apparaissent comme autant de mesures susceptibles d’améliorer la situation.

Pour les riverains du Carrefour Briqueterie, l’urgence est désormais de voir les engagements municipaux se traduire concrètement sur le terrain. Les correspondances adressées à la mairie et les photographies documentant l’accumulation des déchets témoignent d’un problème signalé depuis plusieurs semaines. Reste à connaître les dispositions que les autorités du 1er arrondissement de Libreville entendent prendre pour mettre fin à cette situation, alors que les pluies risquent d’accentuer les nuisances et les tensions dans le quartier.