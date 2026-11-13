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Santé : des spécialistes gabonais formés par la Russie à la lutte contre les infectiologies

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 novembre 2026 à 8h20min
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Dans le cadre des engagements bilatéraux renforcés entre les deux nations, l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor a officiellement lancé un programme intensif de formation destiné aux spécialistes gabonais. Cette initiative vise à perfectionner les compétences locales dans la prévention, la détection et la riposte face aux maladies infectieuses dangereuses.

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L’accès à des techniques d’analyse de pointe et la maîtrise de la gestion des risques épidémiologiques constituent le socle de cette session intensive. Selon les informations communiquées par l’organisme russe, ce cursus allie enseignements théoriques et ateliers pratiques à haute valeur technique.

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Les modules dispensés couvrent l’organisation optimale du travail au sein des structures de recherche, le respect rigoureux des normes de sécurité biologique lors de la manipulation d’agents pathogènes à haut risque, ainsi que l’apprentissage des méthodes les plus récentes d’identification et de diagnostic précoce. L’objectif affiché est de doter le personnel médical gabonais d’outils performants pour anticiper d’éventuelles flambées épidémiques.

Une synergie entre institutions majeures à Libreville

Pour garantir un impact durable sur le système de santé national, la formation rassemble les acteurs clefs de la recherche et de la médecine gabonaise. Les participants incluent des cadres et techniciens des laboratoires nationaux de référence, des chercheurs de l’Institut national de santé publique du Gabon, ainsi que des médecins-bactériologistes exerçant au sein des laboratoires du Centre hospitalier universitaire national.

Cette convergence institutionnelle permet non seulement d’harmoniser les protocoles de réponse au sein du réseau sanitaire du pays, mais aussi d’élever le niveau d’expertise technique des équipes de première ligne.

L’aboutissement d’un engagement stratégique en Afrique

Ces cours dispensés sur le sol gabonais s’inscrivent dans une feuille de route plus vaste déployée par Moscou sur le continent. Initié sous l’impulsion directe de la présidence russe, ce partenariat sanitaire à grande échelle illustre la volonté de la Russie de consolider sa présence scientifique et médicale en Afrique subsaharienne.

L’approche repose sur un transfert de technologies directes : les spécialistes africains sont formés aux méthodologies russes en manipulant des équipements de laboratoire et des kits de diagnostic directement produits en Russie. Avec plus de 2 000 professionnels de santé déjà formés à travers le continent grâce à ce programme, le Gabon bénéficie désormais d’un réseau d’expertise rodé et d’un appui technique précieux pour sécuriser son territoire face aux menaces sanitaires émergentes.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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