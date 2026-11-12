Climat des affaires : le Gabon gagne 24 places dans l’Indice mondial du Capitalisme

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Le climat des affaires au Gabon poursuit sa mue, porté par des réformes économiques dont les effets commencent à se mesurer à l’international. Une récente étude de l’Université de Virginie, réalisée conjointement par l’Institut Karsh et la Darden School of Business, vient de publier la dernière édition de l’Indice mondial du Capitalisme (GCI). Ce baromètre, qui évalue l’attractivité économique et la facilité d’entreprendre à travers le monde, positionne le Gabon au 116e rang mondial, avec une note globale de 53,8 points.

Au-delà de ce classement brut qui peut paraître modeste à première vue, c’est avant tout la trajectoire du pays qui retient l’attention des observateurs. L’analyse des données révèle en effet une progression régulière et ininterrompue au cours des cinq dernières années.

Alors qu’il occupait la 140e place mondiale en 2020 avec un score de 46,7, le Gabon a opéré une remontée spectaculaire de 24 rangs pour atteindre sa position actuelle. Cette courbe ascendante témoigne d’une amélioration tangible de l’environnement macroéconomique national et d’une volonté affichée de rassurer les partenaires économiques.

La finance et les politiques publiques comme moteurs

L’examen détaillé des différents sous-indices met en lumière deux piliers sur lesquels repose cette performance. Le principal atout du modèle gabonais réside dans la sophistication de ses marchés financiers, un domaine dans lequel le pays se hisse à une honorable 68e place mondiale.

Les politiques de soutien au marché constituent le second point fort, avec un score de 57,6 qui permet au Gabon de se classer au 101e rang. Dans le sillage de cette dynamique positive, la solidité du système bancaire et la protection des droits de propriété affichent des performances honorables, occupant tous deux la 110e position à l’échelle planétaire.

Des rigidités structurelles qui freinent encore l’élan

Pour consolider ces acquis et poursuivre son ascension, Libreville doit toutefois s’attaquer à plusieurs goulots d’étranglement persistants. Le rapport de l’Université de Virginie souligne notamment la lourdeur des démarches liées à l’entrepreneuriat : la facilité à créer de nouvelles entreprises demeure un point noir, reléguant le pays à la 119e place avec une note particulièrement basse de 32,3.

Mais le véritable talon d’Achille de l’économie gabonaise réside dans le manque de dynamisme concurrentiel. L’absence d’une véritable émulation sur le marché intérieur pénalise lourdement le pays, qui chute à la 142e place mondiale sur ce critère précis avec un score de 37,8.

Transformer l’essai par la libéralisation

Le diagnostic posé par cette étude trace une feuille de route claire pour les décideurs publics. Si la modernisation des infrastructures financières porte indéniablement ses fruits, le Gabon doit désormais franchir un nouveau cap en allégeant les procédures administratives pour les porteurs de projets et en levant les barrières qui entravent la libre concurrence, condition indispensable pour libérer pleinement le potentiel du secteur privé.