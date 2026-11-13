Gouvernance minière : le Gabon sous la menace d’une suspension de l’ITIE faute de financements

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Le secteur extractif gabonais traverse une zone de fortes turbulences. D’après les informations rapportées par le quotidien L’Union, le Gabon risque une nouvelle suspension pure et simple de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) dès le 31 décembre prochain. Ce cri d’alarme a été lancé à Libreville par les organisations de la société civile engagées dans la gouvernance des ressources naturelles, qui pointent du doigt des retards de paiement préoccupants.

À l’origine de cette menace figure une impasse financière persistante. Selon les acteurs associatifs, le ministère en charge de l’Économie, des Finances et de la Lutte contre la vie chère bloquerait toujours les fonds indispensables au déploiement du plan de travail de l’organisation. Ce gel budgétaire empêche notamment de rémunérer le cabinet indépendant recruté pour assurer la réconciliation des données du rapport ITIE 2024.

Pour la société civile, cette situation constitue une « entrave administrative en contradiction avec la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema ». Alors que les plus hautes autorités affichent leur volonté d’assainir la gestion publique, l’inertie administrative menace directement la crédibilité des engagements pris par le pays sur la scène internationale.

Des répercussions lourdes pour l’attractivité du pays

Une éventuelle mise à l’écart de l’ITIE ne serait pas sans conséquences pour l’économie nationale. Comme le soulignent les organisations citées par L’Union, une sanction enverrait un signal particulièrement négatif aux partenaires techniques et financiers, aux investisseurs internationaux ainsi qu’aux agences de notation. Elle viendrait ternir l’image d’un Gabon qui s’efforce pourtant de démontrer son attachement à l’orthodoxie financière et à la bonne gouvernance.

Au-delà de l’aspect diplomatique et financier, l’impact serait également très concret sur le plan interne. Une exclusion affaiblirait les capacités de l’État à mobiliser efficacement les recettes publiques issues du sous-sol, pénalisant par ricochet les citoyens et les communautés locales.

L’urgence de préserver un outil de traçabilité

Pour les défenseurs de la transparence, se priver des mécanismes de l’ITIE reviendrait à avancer à l’aveugle dans un secteur stratégique. « L’ITIE permet de tracer chaque franc généré par l’exploitation du sous-sol gabonais », rappellent-ils, estimant qu’écarter cet instrument de contrôle réduit l’aptitude du pays à optimiser ses ressources au moment où il a le plus besoin de financer son développement.

Refusant que les populations soient privées de leur droit légitime à l’information sur la gestion des richesses nationales, la société civile exhorte les pouvoirs publics à agir sans délai. Elle réclame une intervention rapide afin de lever ces pesanteurs administratives et d’inscrire durablement l’autonomie financière du processus ITIE dans les futures lois de finances.