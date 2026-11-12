Numérique : le Gabon brigue un siège au Conseil de l’UIT pour peser sur les décisions mondiales

Ecouter l'article

Le Gabon ambitionne d’intégrer le Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour la période 2027-2030. Présente à Doha, au Qatar, dans le cadre de la Conférence de plénipotentiaires 2026, organisée du 9 au 27 novembre, une délégation conduite par le ministre de l’Économie numérique, Mark Alexandre Doumba, défend la candidature gabonaise auprès des États membres. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, cette démarche vise à renforcer la participation du pays aux décisions internationales relatives aux télécommunications et à la transformation numérique. Une ambition diplomatique qui pose également la question des retombées concrètes pour le développement du secteur au Gabon.

Le Gabon entend franchir une nouvelle étape dans son positionnement sur la scène numérique internationale. Membre de l’UIT depuis le 28 décembre 1960, le pays souhaite désormais accéder à son Conseil, l’un des principaux organes de gouvernance de cette institution spécialisée des Nations unies. Dans son édition consacrée à l’économie, L’Union rapporte que cette candidature mobilise plusieurs administrations et organismes techniques gabonais. Au-delà de la recherche d’une reconnaissance internationale, l’enjeu est de participer plus directement aux discussions qui orientent le développement des télécommunications, la coopération entre États et les grandes politiques numériques mondiales.

Une candidature portée par une délégation interministérielle

Pour défendre les ambitions du Gabon, Mark Alexandre Doumba s’est rendu à Doha avec une délégation réunissant plusieurs acteurs du secteur numérique et de l’administration publique. Selon L’Union, celle-ci comprend notamment des représentants de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (Aninf), de la Société de patrimoine des infrastructures numériques (Spin), de la vice-présidence du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).

Cette mobilisation traduit la dimension à la fois technique et diplomatique de la candidature. L’obtention d’un siège au Conseil nécessite en effet de convaincre les autres États membres de l’intérêt de la représentation gabonaise. Dans un environnement où les enjeux de connectivité, de gestion des fréquences et de développement des infrastructures occupent une place croissante, le Gabon cherche à faire valoir ses ambitions auprès de ses partenaires internationaux.

Un Conseil de 48 États au cœur de la gouvernance numérique

Composé de 48 États membres, le Conseil de l’UIT assure le suivi des activités de l’organisation entre deux conférences de plénipotentiaires. Il intervient dans la gouvernance institutionnelle et le fonctionnement de l’Union, dont les travaux concernent notamment les radiocommunications, la normalisation et le développement des télécommunications. L’accession du Gabon à cet organe lui permettrait de participer plus directement à ses délibérations durant le mandat 2027-2030.

Cette perspective représente un enjeu particulier pour les pays africains, confrontés à des besoins importants en matière de couverture numérique, d’accessibilité des services et de développement des infrastructures. Une présence gabonaise au Conseil pourrait contribuer à porter certaines préoccupations régionales dans les discussions internationales. Elle ne garantirait toutefois pas, à elle seule, des financements supplémentaires ni une amélioration automatique de la connectivité nationale.

Des ambitions internationales à traduire dans le quotidien des Gabonais

Au cours de la conférence, le ministre de l’Économie numérique doit présenter les orientations du Gabon en matière de transformation numérique. Lors d’une table ronde ministérielle, Mark Alexandre Doumba avait déjà affirmé, selon L’Union, que « Le numérique doit profiter à tous ». Une déclaration qui renvoie directement aux défis d’accessibilité et d’inclusion numérique auxquels reste confronté le pays.

Car au-delà des responsabilités internationales recherchées, la crédibilité de cette ambition dépendra également des progrès réalisés sur le territoire national. L’amélioration de la couverture des réseaux, la qualité des connexions, le coût de l’accès à Internet et la disponibilité des services numériques constituent des préoccupations concrètes pour les ménages et les entreprises. La candidature à l’UIT pourrait ainsi être l’occasion de renforcer les partenariats techniques et de mieux articuler les engagements internationaux avec les priorités nationales.

Un enjeu de représentation, mais aussi de résultats

La Conférence de plénipotentiaires de Doha constitue une étape importante pour la diplomatie numérique gabonaise. En sollicitant un siège au Conseil de l’UIT, le Gabon entend dépasser son statut de simple participant aux travaux de l’organisation pour prendre une part plus active à sa gouvernance. L’issue de cette candidature dépendra néanmoins du processus électoral et du soutien obtenu auprès des autres États membres.

Si cette ambition aboutit, elle devra s’accompagner d’une stratégie permettant de valoriser cette représentation au bénéfice du secteur numérique gabonais. Participation aux travaux techniques, développement des coopérations et défense des besoins nationaux figureraient parmi les leviers possibles. Pour le Gabon, le véritable enjeu ne sera donc pas seulement de siéger au Conseil de l’UIT, mais de faire de cette présence un instrument utile à sa transformation numérique.