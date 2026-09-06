Lambaréné : Thierry Minko distribue des kits scolaires à 2 500 enfants de familles défavorisées

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À l’approche de la rentrée scolaire, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la vie chère, Thierry Minko, s’est rendu à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, où 2 500 enfants issus de familles défavorisées ont bénéficié de kits scolaires. Cette sortie, présentée comme s’inscrivant dans la politique sociale impulsée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, a également été marquée par la récompense des meilleurs bacheliers de la session 2026 et par un message de proximité adressé aux différentes communautés de la capitale provinciale.

À quelques jours de la reprise des cours, l’initiative entend apporter une réponse concrète à une dépense qui pèse particulièrement sur les ménages modestes. Fournitures scolaires, inscriptions, uniformes et autres charges liées à la rentrée peuvent en effet représenter un effort financier important pour les familles. À Lambaréné, Thierry Minko a choisi de placer cette première sortie politique en qualité de membre de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) sous le signe de l’action sociale, tout en affirmant vouloir dépasser les appartenances partisanes.

2 500 enfants accompagnés pour la rentrée

Au total, 2 500 enfants issus de familles présentées comme défavorisées ont reçu des kits scolaires. L’opération a été déployée en tenant compte des différents quartiers et communautés de Lambaréné, avec l’objectif affiché d’éviter une lecture partisane de l’initiative. « Ce n’est pas une action pour un camp, c’est une action pour Lambaréné », a ainsi insisté Thierry Minko.

Le geste prend une dimension particulière dans un contexte où le coût de la rentrée constitue une préoccupation récurrente pour de nombreux ménages. S’il ne règle évidemment pas l’ensemble des dépenses supportées par les parents, l’appui permet d’alléger une partie des charges immédiates liées à la scolarisation. Pour le ministre, l’investissement dans l’éducation doit être appréhendé sur le temps long : « Nous n’offrons pas simplement des fournitures, nous investissons dans l’avenir. »

Les meilleurs bacheliers également récompensés

La séquence de Lambaréné ne s’est pas limitée à l’accompagnement des familles vulnérables. Les meilleurs élèves de la session 2026 du baccalauréat ont également été distingués, dans une démarche visant à valoriser le mérite et l’excellence scolaire. Un signal adressé aux jeunes de la province à l’heure où les pouvoirs publics affichent leur volonté de replacer le mérite au centre de plusieurs politiques publiques.

Cette articulation entre solidarité et excellence donne à l’opération une double portée : soutenir ceux dont les conditions matérielles peuvent constituer un obstacle à la scolarité et encourager ceux qui se distinguent par leurs résultats. Elle replace également l’éducation parmi les leviers à travers lesquels les autorités entendent agir sur les inégalités et préparer l’insertion future de la jeunesse.

Une première sortie politique sous les couleurs de l’UDB

Cette visite revêt également une dimension politique assumée puisqu’elle constitue la première sortie de Thierry Minko en tant que membre de l’UDB à Lambaréné. Le ministre a néanmoins cherché à inscrire son action dans une logique dépassant les clivages partisans, en insistant sur la prise en compte de l’ensemble des quartiers et communautés.

Une vue des kits scolaires distribués © D.R.

Le mot d’ordre affiché, « Moins de discours, davantage de résultats », traduit la volonté de construire cette implantation sur des réalisations concrètes. Thierry Minko annonce ainsi une dynamique de proximité appelée à se poursuivre à travers de nouvelles visites, l’écoute des populations et d’autres actions sur le terrain.

Transformer la proximité en réponses durables

Au-delà des 2 500 kits distribués, cette première séquence ouvre désormais une attente : celle de voir la proximité revendiquée se traduire dans la durée par des réponses aux préoccupations structurelles des habitants de Lambaréné. Éducation, emploi, pouvoir d’achat, infrastructures et accès aux services publics constituent autant de sujets sur lesquels les populations pourront juger la portée de cette démarche.

La distribution de fournitures apporte une aide immédiate à des familles au moment de la rentrée ; l’enjeu sera désormais de faire de cette présence annoncée auprès des populations un mécanisme durable d’écoute et d’action. À Lambaréné comme ailleurs, la formule « moins de discours, davantage de résultats » trouvera sa véritable mesure dans la continuité des actes et leur impact sur le quotidien.