Booué : à la veille de la rentrée, un incendie frappe le lycée Daniel Kosse

Ecouter l'article

À quelques heures de la rentrée scolaire prévue ce lundi 7 septembre 2026, le lycée Daniel Kosse de Booué, dans le département de la Lopé, province de l’Ogooué-Ivindo, a été partiellement touché par un incendie. Selon les premières informations rapportées par M+ Africa, le sinistre affecte l’établissement alors que élèves et personnels doivent reprendre les activités pédagogiques. Les causes de l’incendie, l’étendue précise des dégâts et les éventuelles conséquences sur la rentrée restent, à ce stade, à déterminer.

Le calendrier rend l’événement particulièrement préoccupant. Alors que les établissements scolaires du pays achèvent leurs préparatifs pour accueillir les élèves, le lycée Daniel Kosse se retrouve confronté à une situation susceptible de perturber son fonctionnement. Aucune information communiquée à ce stade ne permet cependant d’établir l’origine du feu, de déterminer précisément les bâtiments touchés ou de savoir si des salles de classe et équipements pédagogiques ont été rendus inutilisables.

Des dégâts dont l’ampleur reste à établir

D’après M+ Africa, présent sur place, l’établissement a été « partiellement incendié ». Cette première indication appelle désormais une évaluation technique permettant de déterminer quelles parties du lycée ont été affectées et si les installations demeurent suffisamment sécurisées pour accueillir élèves, enseignants et personnels administratifs.

En l’absence, pour l’heure, d’un bilan officiel détaillé, la prudence reste nécessaire. Rien ne permet notamment d’attribuer une origine criminelle ou accidentelle au sinistre. Une enquête ou, à tout le moins, des constatations techniques devront permettre d’en établir les circonstances. La priorité immédiate devrait également porter sur la sécurisation des zones touchées afin d’éviter tout risque supplémentaire.

Une rentrée scolaire désormais sous interrogation

L’incendie intervient dans un établissement dont la rentrée devait, comme ailleurs au Gabon, s’inscrire dans le calendrier national du 7 septembre. La question est désormais de savoir si les dégâts constatés permettront le maintien normal des cours ou imposeront une réorganisation temporaire de l’accueil des élèves.

Plusieurs réponses sont donc attendues des autorités éducatives : le nombre de salles éventuellement affectées, les capacités encore disponibles dans l’établissement, les mesures d’urgence envisagées et, surtout, les dispositions permettant d’éviter une rupture prolongée des enseignements. Pour les familles de Booué, ces précisions seront déterminantes à quelques heures seulement de la reprise.

Les autorités attendues sur des mesures d’urgence

La situation du lycée Daniel Kosse pourrait nécessiter une intervention rapide des services de l’Éducation nationale et des autorités provinciales. Si certains bâtiments sont devenus impraticables, des solutions provisoires devront être envisagées afin que le sinistre ne prive pas durablement une partie des élèves de cours.

L’urgence immédiate consiste donc à établir un diagnostic précis avant toute décision sur les conditions de reprise. À Booué, ce qui devait être une veille de rentrée ordinaire est désormais suspendu à trois réponses essentielles : l’origine de l’incendie, l’ampleur réelle des dégâts et la capacité des pouvoirs publics à garantir rapidement la continuité des enseignements.